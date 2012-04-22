اطراف دریاچه زریوار مریوان پاکسازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این برنامه جمعی که با مشارکت مردم و اداره محیط زیست شهرستان مریوان برگزار شد، افراد شرکت کننده مسیر میدان ماموستا بیسارانی مریوان تا دریاچه زریوار را در آستانه فرا رسیدن روز زمین پاک پاکسازی کردند.

رئیس اداره محیط زیست مریوان با اشاره به چگونگی برگزاری این برنامه به خبرنگار مهر گفت: زریوار یکی از بزرگترین دریاچه های آب شیرین دنیا است که به همین دلیل مراقبت و مواظبت خاصی را نیز می طلبد و بنایراین تلاش می شود در مناسبت های مختلف با اجرای برنامه های اینچنینی زمینه برای حفاظت هرچه بهتر از این دریاچه فراهم شود.

معروف قادری بیان کرد: هر ساله و به مناسبت های مختلف تلاش می شود که برنامه های مردمی برای حفاظت از این اثر طبیعی در شهرستان مریوان اجرایی شود و برنامه امروز نیز تلاشی برای فرهنگ سازی در بین مردم در راستای حفاظت هرچه بهتر از این اثر طبیعی و گردشگری است.

این مراسم به مناسبت فرارسیدن روز جهانی زمین پاک برگزار شد و طی آن مسیر میدان ماموستا بیسارانی تا 500 متری دریاچه زریبار را که یکی از مهمترین قطب های گردشگری این شهرستان است، پاکسازی شد.

این پاک سازی که توسط اداره محیط زیست و انجمن سبز چیای مریوان انجام شد تمامی کارمندان محیط زیست و بیش از 200 نفر از اهالی این شهرستان در آن حضور داشتند.