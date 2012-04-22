به گزارش خبرنگار مهر، پتروشیمی بندرامام آخرین تیم صعود کرده به مرحله نیمه نهایی مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور بود که با برتری در مجموع سه دیدار برگزار شده برابر صنایع پتروشیمی به این مرحله صعود کرد و حریف بازیکنان فولادماهان برای صعود به دیدار نهایی شد.

شاگردان محسن صادق‌زاده در تیم فولاد ماهان اصفهان که با شکست شرکت ملی حفاری اهواز در مجموع دو دیدار به جمع چهار تیم برتر صعود کردند میزبان اولین دیدار مرحله نیمه نهایی هستند.

مهرام و دانشگاه آزاد دو تیم دیگر حاضر در مرحله نیمه نهایی مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور هستند که مانند اصفهانی‌ها در مجموع دو دیدار مجوز حضور در مرحله نیمه نهایی را به دست آوردند. مهرامی‌ها برای حضور در این مرحله شهرداری گرگان را از پیش رو برداشتند و دانشگاه آزاد هم موفق به شکست ذوب آهن شدند که طی سال‎های گذشته همواره یکی از تیم‎های مدعی قهرمانی بوده است.

همزمان با دیدارهای مرحله نیمه نهایی مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور، دیدارهای تعیین کننده برای رده‌بندی تیم‌های پنجم تا هشتم هم برگزار خواهد شد. برنامه این دیدارها به این شرح است:

دوشنبه - 4/2/91

نیمه نهایی:

* مهرام تهران - دانشگاه آزاد تهران (ساعت 17 - تالار بسکتبال آزادی)

* فولاد ماهان اصفهان - پتروشیمی بندرامام (ساعت 17- سالن مخابرات اصفهان)

رده‎بندی تیم‌های پنجم تا هشتم

* ذوب آهن اصفهان - شهرداری گرگان (ساعت 17 - سالن ملت اصفهان)

* شرکت ملی حفاری اهواز - صنایع پتروشیمی بندرامام (ساعت 17- سالن 22 بهمن اهواز)

مرحله نیمه نهایی مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور به صورت سه از پنج برگزار می‎شود. دیدارهای تعیین کننده برای رده‎بندی تیم‌های پنجم تا هشتم نیز به صورت دو از سه برگزار خواهد شد.