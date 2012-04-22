یزد؛ مومیایی در میان کویر

خبرگزاری مهر ـ گروه فرهنگ و ادب: مهدی قزلی که پیش از این قلم خود را بارها در سفرنامهنویسی آزموده و کتابهایی از او در قالب داستان در دسترس علاقهمندان است، در سفر به شهرهایی چون یزد، کرمان، اسالم، جزیره خارک و زادگاه جلال ـ اورازان ـ با الهام از سبک سفرنامهنویسی این نویسنده نامدار دست به تکنگاریهای کوتاه و خواندنی زده که از این شماره، در چند قسمت متوالی در خبرگزاری مهر منتشر میشود.
او در نخستین سفر خود به شهر یزد، سعی کرده همزمانی و همزبانی سفر و قلم جلال پس از 55 سال را یک بار دیگر تجربه کند که از امروز در هفت قسمت با درج عکسهای نویسنده در پی هم منتشر میشود. اینک بخش نخست این سفرنامه:
چیزی شبیه مقدمه
اعتقاد عمیق من این است که در دوره زمانه ما همه چیز از یک تماس تلفنی شروع میشود. رفیق شفیقی در خبرگزاری مهر تماس گرفت و دعوتم کرد به چای و گپ. میخواستم مثل خیلی از این دعوتها مودبانه رد کنم ولی دیدم از خانه ما تا خبرگزاری مهر کلا 7 ـ 8 دقیقه پیاده راه است. این شد که دعوت چایش را قبول کردم. چند روز قبلش مقالهای به من داده بود این رفیق شفیق که درباره روششناسی جلال آلاحمد در مردمشناسی و تکنگاریهایش نوشته بود. مقاله به نظرم جالب آمد و جالبتر جلال بود که هربار سراغش میرویم چیز جدیدی درش پیدا میکنیم. جلال یادداشتهایش از زادگاه پدری در طالقان را در کتابی به نام اورازان منتشر کرد. بعدتر تاتنشینهای بلوک زهرا را نوشت که یادداشتها و دیدههای چندین سالهاش از این مناطق بوده به دلیل مسافرتهای پی در پی تابستانه دوران نوجوانی به منزل خواهرش در آن مناطق. این دو کتاب که در آن رسم و رسوم و آداب و کار و بار و زبان مردم منطقه منعکس شده است، مورد توجه خیلیها در داخل و خارج قرار گرفت و همین باعث شد موسسهای وابسته به دانشگاه تهران از جلال بخواهد این تکنگاریها را ادامه دهد که «سفر به شهر بادگیرها»، «گذری به حاشیه کویر»، «گزارشی از خوزستان»، «مهرگان در مشهد اردهال»، «آیین فصل» و «خارک درّ یتیم خلیج فارس» حاصل آن درخواست است. البته روش و منش جلال در مردم شناسی و تفاوتهای جدیاش با روش آکادمیک و کتابخانهای و غربی باعث شد این ماجرا سرانجامی پیدا نکند.
پرت افتادم از رفیق شفیق؛ با بهانه همان مقالهاش صحبتمان از احوالپرسی به جلال کشیده شد و دست آخر گفت بیا و دوره بیفت هرجا جلال در داخل کشور رفته و از آن تکنگاری کرده ببین و تکنگاری کن. قلوپ آخر چای در گلویم ماند. جلال و سفر و تکنگاری و ... در میان پیشنهادهای کاری محترمانه و بیشرمانهای که در دوران بیکاریام به عنوان کسی که به کار مطبوعه و نگارش شناخته شدهام (بگذریم که در هیچ کدام چیزی نبوده و نیستم) به من شده بود، این پیشنهاد آنقدر فرهنگی و مطابق سلیقهام بود که آن یک قلوپ چای مدتی را در سرگردانی دهان و حلق و مری بگذراند.
یکی از بناهای قدیمی شهر یزد، موسوم به زندان اسکندر
بعد از تکنگاریهایی از سفر رهبر انقلاب به کردستان و قم و چندین و چند جلسه از دیدارهای رهبر انقلاب با آدمها و گروههای مختلف و یادداشتهای حج و چند یادداشت جسته و گریخته از بم بعد از زلزله، کربلای قبل و بعد از صدام و ... احساس کردم این یک پیشنهاد حرفهای بر اساس سابقه کارم است و این مرا به اندازه یک دقیقه خوشحال کرد. حالا چرا یک دقیقه چون رفیق ادامه داد که: تو دو تا خصلت داری که اگر من داشتم خودم این کار را میکردم؛ اول این که بیکاری و میتوانی بروی سفر دوم اینکه پر رو هستی و این کار روی زیاد میخواهد!
هر چند همه برادران ارازل و اوباشی که توسط نیروی انتظامی خفت میشوند در این دو خصلت سرور ما هستند ولی رفیق ما لطف رفیقانه کرده بوده انگار به ما. مطمئن هستم که آنهایی که به جلال چنین پیشنهادی دادهاند به خاطر تواناییهای مثبتش این کار را کردهاند.
خلاصه اگر کنم و جزئیات را اگر کنار بگذارم قرار شد سفرهایی به یزد و کرمان و خوزستان و مشهد اردهال و خارک و اورازان و بویین زهرا و اسالم برنامهریزی کنیم و جا پای جلال بگذاریم و هرچند در این فقره من کجا و جلال کجا ولی از باب ارادت سابقهدار به ایشان و لطف ذاتی سفر یا علی گفتیم. ضمن اینکه مطمئن هستم چون یک طرف ماجرا جلال است کار خوبی از آب درخواهد آمد این تکنگاریها و مهم نیست من این کار را انجام بدهم یا دیگری.
خواندن مطالب بنده از این سفرها البته خالی از لطف نیست! ولی اگر کسی بخواهد خوب بفهمد دنیای این نوشته دست کیست باید قبلش نوشتههای جلال را بخواند.
حرکت به مرکز ایران
ساعت 3 بعد از ظهر آخرین دوشنبه سال 1390 بود که کیلومتر شمار ماشین را در میدان گمرک سابق و رازی فعلی صفر کردم. جلال شب چهارشنبهسوری سال 1336 رسیده بود یزد و من هم میخواستم شب چهارشنبهسوری سال 90 یزد باشم. تهران شلوغ بود. انگار آب به لانه مورچهها افتاده باشد. همه در حال دویدن؛ ترافیک الکی، خرید الکی، استرس الکی و البته گرانی راستکی.
از شهر که درآمدیم اول اتوبان قم سلام دادیم به امام و فاتحهای و یاد این حرف جلال به امام افتادم که گفته بود بعضی از اعلامیهها و مطالب منتسب به شما از لحاظ نگارش خوب نیست و اعلام آمادگی کرده بود برای همکاری و آدرسش را نوشته بود و حیف که اجل امانش نداد تا نتیجه همان اعلامیهها و ادبیات پر از غلط ولی محکم و کوبنده را ببیند.
در همان حال رانندگی فکر میکردم این چه کاری بود من قبول کردم. جلال 50 ـ 60 سال پیش چنین کاری کرده. آن موقع بسیاری از جاهای کشور ما دست نخورده باقی مانده بود و ضریب نفوذ رادیو و تلویزیون و مطبوعات آن قدر کم بود که آدمهای هر شهر و دیاری با آدمهای شهر کناری تفاوتهای مخصوص به خودشان را داشته باشند و البته هویت خودشان. حالا ولی به مدد رسانههای فراگیر، آدمها یکسانسازی شدهاند. بعد هم این نیم قرن فاصله به اندازه ده تا تاریخ تمدن پیشرفت تکنولوژیک در دل خودش داشته. از همه مهمتر اینکه در این کشور یک اتفاق مهم افتاده و آن انقلاب اسلامی است. جلال در اوج قدرت پهلوی دوم در کشور میچرخیده و من در زمانه اقتدار جمهوری اسلامی و این همه تفاوتهایی است که فکرم را مشغول خودش کرده بود. با همین فکرها قم را رد کردیم و کاشان را و اردستان را و در تاریکی نایین و اردکان و میبد و ...
اینکه بگوییم یزد، درست در مرکز ایران است، خیلی هم بیراه نیست
قبل از راه افتادن سمت یزد پیش دوستی یزدی رفتم که مسوول روابط عمومی یک شرکت بزرگ یزدی در زمینه خدمات ارتباطات اینترنتی بود. از او سوالات مختلفی راجع به یزد پرسیدم و جوابهای خوبی گرفتم. علاقه و فعالیتهای ادبی قبلیاش باعث گرم شدن گپمان شد و هم او بود که چند نفری را معرفی کرد تا در یزد سراغشان بروم. وقتی فهمید هنوز جایی برای اسکان در نظر نگرفتهام با مسوول روابط عمومی هتلهای زنجیرهای مهر یزد تلفنی حرف زد و قرار شد آنها به یک خبرنگار! اقامت رایگان بدهند. گفت هتلهایشان همان خانههای قدیمی بافت تاریخی هستند که بازسازی شدهاند و مورد استفاده قرار میگیرند.
همین دوست یزدی در تشریح موقعیت یزد برایم روی کاغذ دایرهای کشید و وسطش نوشت یزد و انگار که آن دایره خودش مرکز یک پراکندگی جغرافیایی باشد شعاعهایی از آن به اطراف کشید. خطی به سمت بالا و در انتهای خط دایرهای و داخل آن نوشت تهران. از دایره یزد خطی به سمت جنوب شرقی کشید و نوشت کرمان، خطی به سمت جنوب و نوشت بندرعباس، خطی به سمت جنوب غربی و نوشت شیراز و بالاخره خطی به سمت غرب و نوشت اصفهان. و این طور شد که یزد مرکز ایران شد!
این تعبیر را در یزد از یک پسر جوان هم شنیدم که گفت: یزد وسط ایران است! و وقتی پرسیدم از چه نظر؟ با اعتماد به نفس گفت: از همه نظر. این حس وطندوستی در بین مردم یک شهر و منطقه برایم همیشه ارزشمند بوده و یک شاخص. خیلی مهم است که مردم محل زندگیشان را دوست دارند یا نه. گفتارهای غلوآمیز درباره محل زندگی در وهله اول نشان از اهمیت آن محل برای اهالی است. من جاهای زیادی دیدهام که مردمش کوچیدهاند و دوست هم ندارند برگردند به آنجا. بگذریم.
حرف پسر جوان یزدی البته تا حدی درست بود؛ اگر روی نقشه ایران خطی از بندر خرمشهر به شهر مرزی سرخس در خراسان شمالی بکشیم و خطی از مرز بازرگان در روی گوش گربه ایران، به بندر گواتر در کنار چابهار، محل تلاقی آنها (که به منزله دو قطر ایران هستند) شهر نایین است که با اغماض نزدیک یزد است (البته با این حساب اصفهان هم میتواند ادعای مرکزیت ایران را بکنند).
به هر حال این تسامح را نمیتوان درباره آن کروکی رفیق روابط عمومی مان قبول کرد. یزد شهریست سر راه تهران به کرمان و زاهدان، همین. ارتباطش با اصفهان مستقیم نیست، همینطور با شیراز و بندرعباس. در این دوره زمانه اگر کسی بخواهد برود اصفهان و شیراز یکراست از تهران میرود اصفهان و بعد هم شیراز، تازه اگر هم هوایی نرود.
ساختمان قدیمی دوازده امام یزد
البته محصور بودن در میان کویر برای یزد ضمن مشکلاتی که ایجاد میکرده برای مردم، ولی محاسنی هم داشته. کویر هر چند جلوی گسترش شهر یزد را گرفته ولی مثل یک مومیایی شهر را از جهت بافت تاریخی و حتی اجتماعی دست نخورده نگه داشته است.
مسیر خسته کننده 620 کیلومتری تهران تا یزد بالاخره تمام شد و حدود ساعت 10 شب پرسان پرسان رسیدیم به محله فهادان و جایی که معروف است به زندان اسکندر و البته هتل سنتی فهادان روبه روی همین عمارت زندان اسکندر و ساختمان قدیمی دوازده امام است.
ادامه دارد ...
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