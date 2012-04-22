امین زاده: مذاکرات استانبول فضا را برای تعدیل رفتار اروپایی ها فراهم کرد

الهام امین زاده کارشناس اموربین الملل در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تجدید نظر اروپا درتحریم های نفتی بر علیه ایران که از سوی یکی از اعضای اتحادیه اروپا اعلام شد، گفت: تا کنون دونوع تحریم بر علیه ایران اعمال شده است که یک نوع آن مربوط به تحریم های قطعنامه ای سازمان ملل و دیگری فراقطعنامه سازمان ملل است.

وی با اشاره به اینکه مشروعیت این تحریم ها در جایگاه خود قابل بررسی است، اظهار داشت: اتحادیه اروپا علاوه بر اینها چند ماهی است که به صورت یکجانبه نیز وارد تحریم بر علیه ایران شده است و تصور این بوده که با این تحریم ها می توانند به برخی خواسته های خود از جمله بیرون بردن بانک هسته ای ایران به خارج از کشور دست پیدا کنند.



امین زاده با اشاره به اینکه بحران مالی که در چند ماه گذشته اروپایی ها تلاش می کردند در ایران به وجود آورند نتیجه عکسی در خود اروپا داشته است، بیان کرد: قصد آنها این بود که با تحریم ها فضای سیاسی داخل ایران را تحت تأثیر قرار دهند و در کشور ایجاد نا امنی کنند.



این کارشناس بین الملل تأکید کرد: حضور مردم در پای صندوق های رأی نشان داد که هرگونه تلاش آنها در ایجاد نا امنی و اختلال درکشور بی اساس بوده است و مردم همچنان به نظام وفادارند.



امین زاده با اشاره به اینکه در 1+5فرصتی برای اروپایی ها فراهم شد که رفتار سیاسی خود را تعدیل دهند، گفت: آنها در پی اتفاقات مذکور به دنبال فضایی برای تعدیل رفتار خود بودند که مذاکرات هسته ای در استانبول این فضا را فراهم کرد.



وی تصریح کرد: اگر مذاکرات 1+5 صورت نمی گرفت، ایجاد فضایی که بتواند شرایط را برای تعدیل رفتار اروپایی ها فراهم کند بسیار سخت بود. مذاکرات فضا را برای تصمیم گیری اروپایی ها فراهم کرد.



امین زاده با اشاره به دور بعدی مذاکرات که در بغداد برگزار خواهد شد، خاطرنشان کرد: در بغداد تصمیم های مهم تری در مورد تحریم ها بر علیه ایران گرفته خواهد شد و امیدواریم که در این مذاکرات کلیه تحریم ها بر علیه ایران لغو شود.



