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۳ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۰:۰۳

عرفانی به مهر خبر داد:

حضور 23 تیم در مسابقات استانی دو مینو خراسان جنوبی

حضور 23 تیم در مسابقات استانی دو مینو خراسان جنوبی

بیرجند - خبرگزاری مهر: دبیر انجمن دومینو دانشگاه صنعتی بیرجند از شرکت 23 تیم در مرحله استانی مسابقات دومینو خراسان جنوبی خبر داد.

حمید عرفانی در گفتگو با خبرنگارمهر اظهارداشت: خلاقیت و ابتکار مهم ترین فاکتورها در مسابقات دومینو هستند بنابراین  شرکت کنندگان در این دوره از مسابقات در دو بخش دانش آموزی و دانشجویی با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت.

وی افزود: این دوره از مسابقات با میزبانی سازمان رفاهی تفریحی شهرداری بیرجند وهمکاری دانشگاه صنعتی برگزار می شود و ایجاد فضای شور نشاط و بروز خلاقیت در جوانان ونوجوانان از مهم ترین اهداف برگزاری این  دوره از مسابقات است.

دبیر انجمن دومینو دانشگاه صنعتی بیرجند با بیان این که از میان 23 تیم شرکت کننده 20 تیم بایکدیگر به رقابت خواهند پرداخت، گفت: برخی از طرح های ارسالی توسط دانش آموزان به این دوره از مسابقات به مراتب بهتر از طرح های دانشجویی بوده است.

عرفانی یادآورشد: به برگزیدگان اول تا سوم این دوره از مسابقات به ترتیب مبلغ  500 و400 و300 هزار تومان جایزه اهدا خواهد شد.

کد مطلب 1582834

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