اختصاص 200 میلیون تومان به احداث فضاهای آموزشی در شهر قدس

به گزارش خبرنگار مهر، علی جهانبخشی صبح امروز در جلسه ویژه کودکان استثنایی مددجوی بهزیستی که در محل فرمانداری قدس برگزار شد، با اشاره به مسئولیت سنگین والدین در نگهداری از کودکان استثنایی اظهار داشت: مسئولان شهرستانی و استانی موظف هستند که برای کاهش استرس والدین با برنامه ریزی های مدون امکانات و تجهیزات مورد نیاز را برای تحقق نیازهای این کودکان در سطوح مختلف فراهم کنند.

وی افزود: در این زمینه باید ضمن گزارش گیری از مسئولان آموزشگاه ها به ساختارهای موجود و امکانات مورد نیاز آموزشگاه های استثنایی پرداخت.

اختصاص 200 میلیون تومان برای رفع مشکلات مربوط به احداث فضاهای آموزشی



این مسئول عنوان کرد: در جهت رفع نیازهای کودکان استثنایی، مقرر شد که اقداماتی نظیر پیگیری احداث مجتمع آموزشی استثنایی در مقاطع ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان و اختصاص 200 میلیون تومان بودجه اولیه برای رفع مشکلات احداث فضاهای آموزشی اختصاص یابد.

جهانبخشی ادامه داد: همچنین در این راستا با توجه به نیاز افزایش بنای آموزشی مقرر شد که سطح زیربنای آموزشگاه ه ها تا سقف 100 مترمربع با اعتباری بالغ بر 300 میلیون ریال با هماهنگی خیرین و مشارکت مستقیم فرمانداری افزایش یابد.

استفاده رایگان دانش آموزان استثنایی از سالنهای ورزشی شهر



فرماندار شهرستان به کمبود امکانات ورزشی برای این قشر اشاره کرد و یادآور شد: در این زمینه قرار است که دانش آموزان استثنایی در زمان بندی های مشخص شده از امکانات ورزشی در شهرستان به صورت رایگان استفاده کنند که این امر با نظارت کارشناسان و مددکاران بهزیستی و مسئولان مراکز انجام می شود.

وی اضافه کرد: در زمینه رفع نیاز تجهیزاتی این دانش آموزان از جمله نیاز به سمعک های پیشرفته، باید برای خانواده هایی که توان مالی ندارند ضمن کارشناسی و بررسی از طریق فرمانداری با مشارکت بهزیستی این امکانات برای پیشرفت دانش آموزان در دسترس خانواده های آنان قرار گیرد.

درد و دل والدین کودکان استثنایی با فرماندار



این جلسه با حضور مسئولان آموزشگاه های استثنایی شهرستان به همراه مسئولان بهزیستی قدس و منتخبی از دانش آموزان استثنایی و والدین آنها برگزار شد.

در این نشست مسئولان آموزشگاه ها ضمن تشریح کامل عملکرد حوزه فعالیتی خود به کاستی های موجود به ویژه کمبود فضای آموزشی نبود امکانات اولیه و تجهیزات ورزشی اشاره کردند.

حاضرین در نشست مذکور از فرماندار درخواست کردند تا با تدبیر و اهتمام ویژه اقدامات لازم را جهت تامین نیاز اولیه و فضای آموزشی این مراکز به وجود آورد.