مهدی اعتصام در گفتگو با مهر با بیان اینکه هم اکنون قراردادی بین صدرا و شرکت ملی نفت ونزوئلا برای ساخت چهار فروند کشتی نفتکش افراماکس امضا شده است، گفت: هر یک از کشتی‌های نفتکش از ظرفیت حمل 113 هزار تن نفت خام برخوردار است.

مدیر عامل شرکت صنعتی دریایی ایران با اعلام اینکه در حال حاضر ساخت نخستین نفتکش ونزوئلا بیش از 75 درصد پیشرفت اجرایی دارد، تصریح کرد: بر اساس برنامه زمان بندی پیش بینی می شود نخستین نفتکش تا پایان شهریورماه سالجاری تحویل طرف ونزوئلایی شود.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه تحویل به موقع کشتی‌های نفتکش به شرکت نفت ونزوئلا در گروی تامین به موقع منابع مالی است، اظهار داشت: بر اساس توافق انجام شده بین دو شرکت ساخت هر نفتکش افراماکس حدود 52 میلیون دلار هزینه به همراه دارد.

وی در خصوص آخرین وضعیت ساخت نخستین کشتی نفتکش، توضیح داد: هم اکنون ساخت بدنه و بلوک‌های فلزی بدنه کشتی به طور کامل به پایان رسیده است.

اعتصام از به پایان رسیدن عملیات ساخت و نصب موتور، سامانه ناوبری و برخی از تجهیزات راهبری کشتی خبر داد و افزود: در حال حاضر عملیات مکانیکال و الکتریکال ساخت این کشتی در حال انجام است.

مدیر عامل صدرا با تاکید بر اینکه تا تیر ماه سالجاری راه اندازی تمامی تجهیزات دوار و تاسیسات این کشتی آغاز می شود، اظهارداشت: در صورت تامین منابع مالی 6 تا 8 ماه پس از تحویل کشتی اول، دومین نفتکش تحویل ونزوئلا می شود.