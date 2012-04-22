یاسر احمد‌وند، مدیرعامل شرکت ترنج که به تازگی از سوی مجمع ناشران انقلاب اسلامی به منظور ارائه ساز و کار و نظام هماهنگ پخش و ترویج کتاب تاسیس شده است در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه مساله توزیع مساله اصلی و جدی حوزه نشر در کشور است، اظهار کرد: هم در بخش تولید محصولات فرهنگی و هم در حوزه نشر، شناسایی مخاطب و رساندن کالا بعد از تولید به دست مردم، دارای یک نظام ارزشمند و کیفی نیست.

وی ادامه داد: این موضوع زمانی خود را نمایش می‌دهد که می‌بینیم حتی بخش خصوصی هم به دلیل فضای شکننده و سرمایه‌بر موجود در حوزه محصولات فرهنگی، تمایلی به سرمایه‌گذاری جدی در آن نشان نمی‌دهد به همین خاطر است که شبکه‌های توزیع فعلی کشور در سایر حوزه‌ها بسیار مفصل‌ و جدی در حال کار کردن هستند، اما در حوزه محصولات فرهنگی رغبتی به ورود و سرمایه گذاری ندارند.

احمدوند افزود: نبودن مراکز فروش مناسب محصولات فرهنگی در سطح کشور اعم از کتابفروشی و حتی روزنامه فروشی و به عبارت دیگر نبود ویترین مناسب برای محصولات فرهنگی منجر شده است که علاقه‌ای هم برای ایجاد یک شبکه توزیع مناسب آثار فرهنگی در کشور شکل نگیرد.

مدیرعامل شرکت ترنج ادامه داد: مجموعه این اتفاقات باعث شد مجمع ناشران انقلاب اسلامی برای مساله توزیع کتاب در کشور به فکر ارائه راه ‌حل بیفتد و آن را به‌سامان کند. در همین زمینه نزدیک به یک سال به صورت جدی در این حوزه به مطالعه پرداخت و ظرفیت‌های آن نیز بررسی شد که در نهایت منجر شد به ارائه طرح و شیوه‌نامه توزیع محصولات فرهنگی از سوی مجمع که برای عملیاتی شدن آن نیز شرکتی به نام ترنج تاسیس شد که عملکردی مستقل اما وابسته به مجمع ناشران دارد.

وی در ادامه گفت: کار ترنج کاری موازی با شرکت‌های پخش نیست. منفعت شخصی هم در این قضیه وجود ندارد. در طرح کلان کاری ما هدف این است که وارد حوزه فعالیت‌های مشابه شرکت‌های پخش نشویم، ولی از فعالیت‌های آنها حمایت کنیم.

احمدوند در تشریح برنامه‌های شرکت ترنج گفت: مهم‌ترین هداف ما در وهله نخست این است که ما شرکت پخش کتاب نخواهیم بود و به دنبال تاسیس و راه اندازی فروشگاه‌های بزرگ فرهنگی برای توزیع و توسعه ویترین فروش کتاب و محصولات فرهنگی باشیم. تلاش داریم کمبود ویترین و فروشگاه‌های حرفه‌ای توزیع محصولات فرهنگی را رفع کنیم و در همین راستا طرح‌هایی را در تهران و مشهد در حال پیشبرد داریم که هنوز کامل نشده است.

به گفته احمدوند در حال حاضر قرارداد ایجاد دو فروشگاه بزرگ در تهران و مشهد به امضا رسیده است که تا ابتدای تابستان تجهیز خواهند شد و تا پایان امسال نیز در مجموع چهار فروشگاه بزرگ افتتاح می‌شود که تمام آنها یا به صورت خودگردان اداره می‌شوند و یا با حمایت مجمع فعالیت خواهند کرد. البته این فروشگاه‌ها قرار نیست تنها محصولات مجمع را منتشر کنند و آثار سالم سایر ناشران نیز در آن وجود خواهد داشت

وی در ادامه با بیان اینکه در بسیاری از شهرهای کشور کتابفروشی‌ها تبدیل به مرکز اصلی خرید نشده‌اند، گفت: ترنج درصدد است فروشگاه‌های کتابفروشی در سراسر کشور را در صورت تمایل، تحت برند خود در بیاورد و این کار با ارائه استانداردهایی برای فروش محصولات فرهنگی محقق خواهد شد.

احمدوند همچنین با اشاره به سرمایه گذاری شرکت ترنج بر موضوع ظرفیت‌های فروش الکترونیک کتاب است در کشور گفت: ما در ایران محصول نرم‌افزاری داخلی قابل توجهی برای خرید و استفاده الکترونیکی کتاب نداریم و مجمع به طور جدی به این موضوع وارد شده است تا این امکان را برای کاربرن ایرانی انواع موبایل و تبلت فراهم آورد.

وی ادامه داد: قرار بود سال گذشته ما نرم‌افزار کتابخوان مجمع را ارائه کنیم، اما هنوز به طور قطعی این نرم‌افزار آماده نشد، ولی امیدواریم که امسال آماده ارائه ‌شود و به وسیله آن آثار الکترونیک و یا آثاری که نویسنده و یا ناشر صلاح نمی‌داند به صورت وسیع و کاغذی منتشر شود را به صورت الکترونیک با این نرم‌افزار به فروش برسانیم.

احمدوند همچنین به موضوع فروش مستقیم کتاب از سوی شرکت ترنج اشاره کرد و گفت: شرکت‌های پخش مستقیماً به موضوع فروش کتاب وارد نمی‌شوند. البته تجربه‌هایی در این زمینه مانند فروش تلفنی وجود داشته است که تنها ناشران درسی و کمک درسی در آن موفق بوده‌اند. مجمع با مطالعه تجربه‌های مختلف در این زمینه شیوه‌های فروش مختلف مستقیم را طراحی کرده که به آن وارد خواهد شد.

وی در پایان با اشاره به اینکه مسال توزیع کتاب در کشور نیازمند حمایت دولتی است گفت: تنها تولید کتاب در کشور ما مورد حمایت دولت قرار گرفته است اما اگر توزیع نیز زیر چتر حمایتی دولت قرار بگیرد می‌توانیم شاهد وضعیت به مراتب بهتری نسبت به امروز باشیم. ترنج نیز در این زمینه می‌تواند الگوی خوبی از فروشگاه‌های بزرگ و یک شرکت توزیع منطقه‌ای کتاب بوده و تجربیات خود را در این راستا منتقل کند.