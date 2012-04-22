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۳ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۱:۵۹

دونده تبریزی قهرمان دوی 400 متر کشور شد

دونده تبریزی قهرمان دوی 400 متر کشور شد

تبریز - خبرگزاری مهر: دونده المپیکی تبریز موفق شد عنوان نخست دوی 400 متر مسابقات قهرمانی کشور را به خود اختصاص دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، سجاد هاشمی که پیش از این در دوی 400 متر سهمیه المپیک را کسب کرده بود توانست عصر دیروز شنبه در مسابقات قهرمانی کشور که در ورزشگاه حافظیه شیراز جریان دارد، توانست با ثبت رکورد 47 ثانیه و 43 صدم ثانیه به مقام قهرمانی برسد.

پس از هاشمی، امین قلیچی از خراسان رضوی با رکورد 47 ثانیه و 91 صدم ثانیه و معین عرب از استان گلستان با رکورد 48ثانیه و 16 صدم ثانیه در مکان‌های دوم و سوم قرار گرفتند.

مسابقات دوومیدانی قهرمانی کشور صبح دیروز با حضور 244 ورزشکار برتر کشور در شیراز آغاز شد.

احسان حدادی، کاوه موسوی ، سجاد هاشمی آهنگری و ابراهیم رحیمیان از جمله ورزشکاران المپیکی کشورمان نیز با حضور در این رقابت ها بر گرمای آن افزوده اند.

کد مطلب 1582852

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