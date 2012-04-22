طبیعت زیبای خره در خطر نابودی/ عدم هماهنگی برای برداشت از معادن

به گزارش خبرنگار مهر، روستای خره از توابع شهرستان کنگان با داشتن طبیعتی بکر یکی از زیباترین چشم‌اندازهای طبیعی استان بوشهر را به خود اختصاص داده است.

تپه‌های ماسه‌ای این روستا در فصل بهار با پوششی سبز رنگ از علفزارها به همراه تک درخت‌هایی که بر روی این تپه‌ها روئیده، چشم هر گردشگری را به خود معطوف و مجذوب می‌کند.

همه ساله در ایام تعطیلات عید نوروز و اواخر زمستان که این منطقه دارای آب و هوایی بسیار مساعد است، مسافران زیادی به این مناطق سفر کرده و از این طبیعت زیبا و خدادادی لذت می برند.

چندیست که برداشت از معادن ماسه‌های بادی این منطقه افزایش یافته و همین امر موجبات نارضایتی و اعتراض مردم منطقه را فراهم ساخته است. این در حالی است که اکثر این افراد بنا به نیاز برخی از شرکت‌ها، اقدام به این کار می‌کنند.

برداشت ماسه از این تپه ها باعث تخریب این چشم انداز و این طبیعت بکر می‌شود و هر روز شاهد برداشت بیشتری از این منطقه هستیم و روز به روز نیز این منطقه بیشتر تخریب می‌شود.

ریزش تپه‌ها بر اثر برداشت بی‌رویه

برداشت ماسه از هر قسمت از این تپه‌ها و اراضی باعث می‌شود که در مدت کوتاهی، سمت دیگر آن ریزش کرده و تخریب شود و نهایتا این چشم انداز طبیعی بنا به استفاده نابجای برخی از افراد سودجو، منجر به نابودی این طبیعت و چشم انداز شود.

برداشت برخی از افراد معدود و فرصت‌طلب از معادن ماسه‌های بادی روستای خره، مردم این منطقه مراتب اعتراض و نارضایتی خود را از این بابت به مسئولان دلسوز منطقه اعلام داشتند.

یکی از اهالی این منطقه با ابراز نارضایتی از این وضعیت به خبرنگار مهر گفت: پارکهای طبیعی و تفریح­گاه­های مردمی سرمایه‌­ای ارزشمند و دارایی گرانبهایی هستند که در همه جا وجود ندارد و به عبارتی این نعمت بی بدیل از جانب خداوند است و کیست که نداند شکرانه­ چنین نعمت خداوندی حفظ و نگهداری شایسته از آن است.

وی افزود: نابود کردن طبیعتی که بوجود آمدن هر سانتیمتر آن به قرنها زمان نیاز دارد، مدت‌های مدیدی مورد استفاده‌های گوناگون همین مردم دوستدار محیط زیست بوده است و به راستی که امری دردناک است.

یکی دیگر از اهالی این منطقه نیز گفت: مردم منطقه که صاحبان اصلی این طبیعت خدادادی هستند مانع به بار آمدن فاجعه­ای زیست محیطی در این منطقه شدند.

در راستای رشد روزافزون و پیشرفت فزاینده­ی صنعت در عسلویه و آلودگی­های فراوان زیست­محیطی در منطقه، نیاز به ایجاد گردشگاه­ها و مناطق تفریحی بیش از هر زمان دیگری احساس می­‌شود.

این موضوع را با جدیت پیگیری می‌کنیم

بخشدار ویژه عسلویه با اشاره به این موضوع که قبلا نیز به خاطر برداشت از این معدن، مردم از این موضوع نارضایتی داشته اند، به خبرنگار مهر گفت: با توجه به نارضایتی و اعتراض اهالی روستای خره در آن برهه از زمان، کار برداشت از معدن تعطیل شد.

عبدالله نادری ادامه داد: این فرد اخیرا با اخذ مجوز از دفتر فنی استانداری، دوباره شروع به فعالیت کرده است.

وی با بیان اینکه اهالی روستای خره از بابت این موضوع دوباره اعتراض کرده‌اند، ادامه داد: ما نیز در راستای اعتراض و نارضایتی مردم منطقه از این امر، مراتب را به فرمانداری شهرستان و همچنین به استان اعلام کرده‌ایم و به جد پیگیر این موضوع هستیم.



برداشت از معادن بدون هماهنگی انجام شده است

فرماندار شهرستان کنگان در این ارتباط به مهر گفت: کار برداشت از معدن ماسه‌های بادی، بدون هماهنگی بخشدار ویژه عسلویه انجام شده است.

تیمور یزدان شناس اظهار داشت: پس از انعکاس موضوع از طرف بخشدار عسلویه به فرمانداری، ما نیز سریعا موضوع را به دفتر فنی استانداری منعکس کردیم.

وی ادامه داد: هیئتی از طرف دفتر فنی استانداری برای نظارت و برسی به منطقه اعزام شده‌اند و بررسی‌های لازم برای پیگیری این موضوع را انجام داده‌اند.

فرماندار کنگان تصریح کرد: نظر شخصی بنده در این ارتباط این است که برداشت از معدن باید با اطلاع صورت می گرفت زیرا این کار قانونا باید با دیدگاه کارشناسی صورت گیرد.

یزدان شناس در مورد برداشت از این معدن گفت: زمین مورد استفاده نباید متعلق به دولت باشد و فضای محیط زیست را نباید بهم بزند.



مجوز برداشت سه ماهه و متعلق به چند سال پیش است

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کنگان در مورد افرادی که اقدام به برداشت از معدن ماسه بادی کرده‌اند به مهر گفت: چند سال پیش این افراد از دفتر استانداری مجوز گرفته اند.

احمد آذریار اضافه کرد: سازمان حفاظت محیط زیست نیز در این راستا مجوزی سه ماهه به منظور برداشت ماسه از محدوده‌ای خاص برای آنها صادر کرد و در حال حاضر این افراد از حفاظت محیط زیست استان مجوزی اخذ نکرده‌اند.

وی بیان کرد: مجوزی که چند سال پیش اخذ کرده‌اند، برای سه ماه بوده که در حال حاضر فاقد اعتبار است.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کنگان اذعان داشت: از نظر ما، برای برداشت از معدن، این شخص باید مجوز اداره کل حفاظت محیط زیست استان را ارائه کند و در غیر این صورت برداشت از معدن از نظر ما خلاف قانون است.

وی ادامه داد: بر اساس شکایتی که اهالی منطقه خره در این رابطه انجام داده‌اند، کلانتری نیز متعاقبا نظر محیط زیست شهرستان را خواسته که ما کتبا موارد فوق را به کلانتری مربوطه اعلام کرده‌ایم.

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گزارش: مصطفی صفایی