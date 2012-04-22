۳ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۱:۲۰

همزمان با سراسر کشور؛

آزمون سراسری قرآن در اردبیل برگزار شد

اردبیل – خبرگزاری مهر: آزمون سراسری حفظ، ترجمه و مفاهیم قرآن کریم همزمان با سراسر کشور در استان اردبیل نیز برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این آزمون که شامگاه شنبه در اردبیل به کار خود پایان داد، یک هزار و 600 نفر در حوزه های امتحانی اردبیل، خلخال، مشگین شهر و پارس‌آباد به رقابت پرداختند.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان در جریان برگزاری این مسابقات هدف از برگزاری این مسابقات را امتیاز بندی موسسات قرآنی و متعلمین قرآنی شرکت کننده در دوره های آموزشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مرکز هماهنگی توسعه و ترویج فعالیتهای قرآنی عنوان کرد.

منصور شرفی با بیان اینکه شرکت کنندگان در 11 رشته قرآنی با هم به رقابت پرداختند، ترجمه و مفاهیم، سطح مقدماتی، سطح تکمیلی، سطح نوجوانان، حفظ 5 جزء، 10 جزء و 20 جزء، حفظ کل قرآن کریم، صرف و نحو مقدماتی را از جمله این رشته ها برشمرد.

وی عنوان کرد: نتایج این آزمون 31 خرداد از طریق سایت اینترنتی مرکز هماهنگی ترویج و توسعه فعالیتهای قرآنی کشور اعلام خواهد شد.

 

کد مطلب 1582855

