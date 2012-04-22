آزمون سراسری قرآن در اردبیل برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، این آزمون که شامگاه شنبه در اردبیل به کار خود پایان داد، یک هزار و 600 نفر در حوزه های امتحانی اردبیل، خلخال، مشگین شهر و پارس‌آباد به رقابت پرداختند.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان در جریان برگزاری این مسابقات هدف از برگزاری این مسابقات را امتیاز بندی موسسات قرآنی و متعلمین قرآنی شرکت کننده در دوره های آموزشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مرکز هماهنگی توسعه و ترویج فعالیتهای قرآنی عنوان کرد.

منصور شرفی با بیان اینکه شرکت کنندگان در 11 رشته قرآنی با هم به رقابت پرداختند، ترجمه و مفاهیم، سطح مقدماتی، سطح تکمیلی، سطح نوجوانان، حفظ 5 جزء، 10 جزء و 20 جزء، حفظ کل قرآن کریم، صرف و نحو مقدماتی را از جمله این رشته ها برشمرد.

وی عنوان کرد: نتایج این آزمون 31 خرداد از طریق سایت اینترنتی مرکز هماهنگی ترویج و توسعه فعالیتهای قرآنی کشور اعلام خواهد شد.



