۳ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۰:۰۶

قلی زاده:

74 فرصت شغلی جدید در خراسان شمالی برنامه ریزی شد

بجنورد - خبرگزاری مهر: معاون برنامه ریزی استاندار خراسان شمالی گفت: 74 فرصت شغلی جدید در خراسان شمالی برنامه ریزی و هدف گذاری شده است.

حسن قلی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: اخیرا با جمع بندی‌های صورت گرفته 74 فرصت شغلی جدید در حوزه‌های مختلف کشاورزی، کارگاه‌های صنعتی زیر 100 نفر و گردشگری و صنایع دستی برنامه ریزی شده است.

وی اظهار داشت: این مشاغل در راستای ایجاد و توسعه اشتغال پایدار در استان پیش بینی شده و بزودی تفاهم نامه معرفی آن‌ها با صدا و سیما منعقد می‌شود.

قلی زاده گفت: زیرساخت‌های لازم برای ایجاد این مشاغل با همکاری و هماهنگی نهادهای مرتبط طراحی شده است.

وی در ادامه بیان کرد: در حوزه کشاورزی زیرمجموعه‌های شیلات، پرورش دام و طیور، پرورش مرغ‌های خانگی بومی و ... از جمله این مشاغل هستند.

معاون برنامه ریزی استاندار خراسان شمالی افزود: همچنین در بخش صنایع تبدیلی مشاغلی مانند صنایع تبدیلی با هزینه پایین، سورتینگ میوه (درجه بندی و دسته بندی محصولات)، ساخت سبد میوه و ... در دستور کار قرار دارد.

وی اظهار داشت: در بخش صنایع دستی نیز تمامی حمایت‌ها از فعالان این حوزه صورت می‌گیرد.

قلی زاده از اعطای تسهیلات کم بهره به هنرمندان صنایع دستی استان خبر داد و افزود: بر اساس توافق صورت گرفته، صندوق مهر امام رضا (ع) به 5 هزار نفر از هنرمندان صنایع دستی استان با آورده‌ای به مبلغ 8 میلیون ریال، 30 میلیون ریال تسهیلات به بهره بانکی 4 درصد اعطا می‌کند.

وی نتیجه این فعالیت‌ها را اشتغال پایدار جوانان خراسان شمالی در آینده نزدیک بیان کرد و افزود: البته در این راستا لازم است مردم استان نیز همکاری مورد نیاز را از طریق خرید کالاهای تولید داخلی استان انجام دهند. 
 

