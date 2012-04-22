74 فرصت شغلی جدید در خراسان شمالی برنامه ریزی شد

حسن قلی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: اخیرا با جمع بندیهای صورت گرفته 74 فرصت شغلی جدید در حوزههای مختلف کشاورزی، کارگاههای صنعتی زیر 100 نفر و گردشگری و صنایع دستی برنامه ریزی شده است.
وی اظهار داشت: این مشاغل در راستای ایجاد و توسعه اشتغال پایدار در استان پیش بینی شده و بزودی تفاهم نامه معرفی آنها با صدا و سیما منعقد میشود.
قلی زاده گفت: زیرساختهای لازم برای ایجاد این مشاغل با همکاری و هماهنگی نهادهای مرتبط طراحی شده است.
وی در ادامه بیان کرد: در حوزه کشاورزی زیرمجموعههای شیلات، پرورش دام و طیور، پرورش مرغهای خانگی بومی و ... از جمله این مشاغل هستند.
معاون برنامه ریزی استاندار خراسان شمالی افزود: همچنین در بخش صنایع تبدیلی مشاغلی مانند صنایع تبدیلی با هزینه پایین، سورتینگ میوه (درجه بندی و دسته بندی محصولات)، ساخت سبد میوه و ... در دستور کار قرار دارد.
وی اظهار داشت: در بخش صنایع دستی نیز تمامی حمایتها از فعالان این حوزه صورت میگیرد.
قلی زاده از اعطای تسهیلات کم بهره به هنرمندان صنایع دستی استان خبر داد و افزود: بر اساس توافق صورت گرفته، صندوق مهر امام رضا (ع) به 5 هزار نفر از هنرمندان صنایع دستی استان با آوردهای به مبلغ 8 میلیون ریال، 30 میلیون ریال تسهیلات به بهره بانکی 4 درصد اعطا میکند.
وی نتیجه این فعالیتها را اشتغال پایدار جوانان خراسان شمالی در آینده نزدیک بیان کرد و افزود: البته در این راستا لازم است مردم استان نیز همکاری مورد نیاز را از طریق خرید کالاهای تولید داخلی استان انجام دهند.
