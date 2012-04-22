  1. فرهنگ و ادب
۳ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۹:۵۴

قانون مطبوعات قابلیت تعمیم به رسانه‌های دیجیتال را ندارد

آرین‌منش نماینده مشهد در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه قانون مطبوعات قابل تعمیم به رسانه‌های دیجیتال نیست، ابلاغ مصوبه اخیر از سوی دولت را هم نیازمند تطبیق با قانون از سوی مجلس دانست.

جواد آرین‌منش، نماینده مجلس شورای اسلامی درباره مصوبه‌‌ای که امروز از سوی معاون اول رئیس‌جمهور درباره فعالیت خبرگزاری‌ها ابلاغ شده است به خبرنگار مهر گفت: همانطور که می‌دانید، طرح جامع رسانه‌ها در مجلس در حال رسیدگی است و طبیعی است که دولت حق قانونگذاری در حوزه رسانه‌ها را ندارد.

وی ادامه داد: آن ماده‌ای که بدان استناد شده است، هم ظرفیت چنین تصمیمی را ندارد که تکلیف رسانه‌ها را مشخص کند و بر اساس آن نمی‌توان هدایت، نظارت و حمایت از رسانه‌ها اعم از مکتوب و دیجیتال - که خود شامل زیرشاخه‌های مختلفی چون سایت‌ها، وبلاگ‌ها و خبرگزاری‌ها است- را به سرانجام رساند.

این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به اینکه تنها برداشتی که می‌توان از قانون قبلی داشت گردآوری اظلاعات و ساماندهی سایت‌هاست، بیان کرد: این اتفاق در گذشته هم صورت می‌گرفت و این متفاوت است از اینکه بخواهیم قانونی با جنبه نظارتی بر تخلفات پایگاه‌های خبری و خبرگزاری‌ها داشته باشیم.

آرین‌منش افزود: برای رسیدن به چنین نقطه‌ای نیاز به قانون مستقل داریم که صراحتاً اهداف، وظایف، ماموریت‌ها و مسئولیت‌ها در آن مشخص شده باشد.

این نماینده مجلس در پاسخ به اینکه «آیا اساسا تعمیم قانون مطبوعات به خبرگزاری‌ها محلی از اعراب دارد؟» توضیح داد: علت اینکه مجلس به این مساله ورود پیدا کرد تا قانونی جامع تدوین و تصویب کند این بود که قوانین و ضوابطی که بر رسانه‌های مکتوب حاکم است، قابل تعمیم به فضای سایبر و دیجیتال نیست.

وی در پایان گفت: دولت اگر می‌خواست همان مصوبه قبلی را ابلاغ کند، باید با قوانین تطبیق داده می‌شد که این تطبیق هم کار مجلس است و اگر تطبیق نباشد، این مصوبه قابلیت اجرا ندارد.

