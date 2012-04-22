جواد آرینمنش، نماینده مجلس شورای اسلامی درباره مصوبهای که امروز از سوی معاون اول رئیسجمهور درباره فعالیت خبرگزاریها ابلاغ شده است به خبرنگار مهر گفت: همانطور که میدانید، طرح جامع رسانهها در مجلس در حال رسیدگی است و طبیعی است که دولت حق قانونگذاری در حوزه رسانهها را ندارد.
وی ادامه داد: آن مادهای که بدان استناد شده است، هم ظرفیت چنین تصمیمی را ندارد که تکلیف رسانهها را مشخص کند و بر اساس آن نمیتوان هدایت، نظارت و حمایت از رسانهها اعم از مکتوب و دیجیتال - که خود شامل زیرشاخههای مختلفی چون سایتها، وبلاگها و خبرگزاریها است- را به سرانجام رساند.
این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به اینکه تنها برداشتی که میتوان از قانون قبلی داشت گردآوری اظلاعات و ساماندهی سایتهاست، بیان کرد: این اتفاق در گذشته هم صورت میگرفت و این متفاوت است از اینکه بخواهیم قانونی با جنبه نظارتی بر تخلفات پایگاههای خبری و خبرگزاریها داشته باشیم.
آرینمنش افزود: برای رسیدن به چنین نقطهای نیاز به قانون مستقل داریم که صراحتاً اهداف، وظایف، ماموریتها و مسئولیتها در آن مشخص شده باشد.
این نماینده مجلس در پاسخ به اینکه «آیا اساسا تعمیم قانون مطبوعات به خبرگزاریها محلی از اعراب دارد؟» توضیح داد: علت اینکه مجلس به این مساله ورود پیدا کرد تا قانونی جامع تدوین و تصویب کند این بود که قوانین و ضوابطی که بر رسانههای مکتوب حاکم است، قابل تعمیم به فضای سایبر و دیجیتال نیست.
وی در پایان گفت: دولت اگر میخواست همان مصوبه قبلی را ابلاغ کند، باید با قوانین تطبیق داده میشد که این تطبیق هم کار مجلس است و اگر تطبیق نباشد، این مصوبه قابلیت اجرا ندارد.
