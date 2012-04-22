طرح افشای نقض حقوق بشر توسط آمریکا و انگلیس اصلاح شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه بررسی ایراد شورای نگهبان در طرح افشای نقض حقوق بشر توسط آمریکا و انگلیس در جهان امروز در دستور کار داشتند.

نمایندگان مجلس در تبصره 1 ماده واحده این طرح با گنجاندن عبارت "تصویب مجلس" ایراد شورای نگهبان را برطرف کردند.

بر اساس این اصلاح عضو ناظر معرفی شده از سوی کمیسیون امنیت ملی در کارگروهی که مسئولیت چگونگی هزینه نمودن 20 میلیون دلار از محل حساب ذخیره ارزی با تصویب مجلس انتخاب خواهد شد.

بر اساس این گزارش تبصره 1 ماده واحده این طرح به شرح زیر اصلاح شد:

تبصره 1- چگونگی هزینه نمودن این اعتبار در کارگروه با مسئولیت وزارت اطلاعات و عضویت وزارت امورخارجه ، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ، سازمان ارتباطات و فرهنگ اسلامی و همچنین یکی از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با معرفی کمیسیون و تصویب مجلس به عنوان ناظر تصمیم گیری می شود.

در مصوبه مجلس انتخاب عضو کمیسیون امنیت ملی نیازی به تصویب مجلس نداشت.

ماده واحده این طرح تصریح دارد به منظور مقابله با توطئه ها و محدودسازیهای ناعادلانه آمریکا و انگلیس علیه جمهوری اسلامی ایران و جهت آگاه سازی جامعه جهانی از موارد عدیده نقض حقوق بشر توسط این دو کشور و حمایت از جریانات مترقی که در برابر اقدامات غیر قانونی دولت های آمریکا و انگلیس در جهان ایستاده اند مبلغ 20 میلیون دلار از محل حساب ذخیره ارزی تخصیص می یابد.