«زمستان 66» را در بهار 91 بخوانید!

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب حاضر در کنار اینکه نمایشنامه «زمستان 66» محمد یعقوبی را دربرمی گیرد شامل چندین نقد درباره این اثر و همچنین گفتگوهایی با یعقوبی است.
در بخشی از یادداشت حسین سناپور که در این کتاب هم آمده است، می خوانیم: در زمستان 66 روایت در دو سطح (نه معنایى، که ماجرایى و ظاهرى) اتفاق مىافتد؛ یکى گفتگوى مرد نویسنده و همسرش و دیگرى نمایشى که مرد نوشته و دارد آن را براى زن مىخواند. نمایشى که مرد نوشته درباره لحظاتى از زندگى یک خانواده زیر موشکباران است در همان زمستان سال 66 در تهران.
سطح اول فقط صدایى است که در تاریکى شنیده مىشود و دومى نمایشى است که پیش چشم ما اتفاق مىافتد. دومى گاهبهگاه با حرفهاى نویسنده و زناش قطع مىشود، سپس با دخل و تصرفاتى در نمایش، یا تکرار بعضى لحظات و گفتوگوهاى بازیگران، دوباره ادامه پیدا مىکند. با این قطع و وصلها و دخل و تصرفها در دومى، بر تخیلى یا نمایشى بودن آن تأکید مىشود. یعنى از همان آغاز با حضور هر دو سطح کارى مىشود که تماشاگر هم هر دو را به سادگى بپذیرد و هم رابطه ظاهرى آنها را با هم بفهمد.
این نمایشنامه پیش از این دوبار توسط دو ناشر دیگر هم به چاپ رسیده است ولی پس از اجرای جدید آن انتشارات افراز اقدام به چاپ دیگری از آن کرده است.
با توجه به اینکه از چاپ نخست این کتاب بیش از 15 سال گذشته است، یعقوبی برای چاپ جدید آن در برخی دیالوگها تغییراتی ایجاد کرده است. در پایان کتاب هم چند عکس از اجرای این نمایش آورده شده است.
این کتاب 152 صفحهای در شمارگان 1100 نسخه و قیمت 3800 تومان به چاپ رسیده است.
