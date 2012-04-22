تله کابین در آبیدر سنندج احداث می شود/ توسعه روستایی موجب ایجاد توسعه پایدار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، اردوان نوسودی شامگاه شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان کردستان اظهار داشت: با همکاری بخش خصوصی و صرف اعتبارات ویژه توسط این بخش و حمایت معاونت عمرانی استانداری کردستان مراحل اولیه ساخت این تله کابین در آینده نزدیک آغاز می شود.

وی با بیان اینکه برداشتن گام های هدفمند توسط دستگاه های اجرای در حوزه عمرانی در استان کردستان یک امر لازم و ضروری است، بیان کرد: ورود سرمایه گذار بخش خصوصی و فعال کردن هسته سرمایه فعال و پاسخگو در این بخش در پیشبرد کارهای توسعه ای لازم است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان بیان کرد: فعالیت بیشتر بخش خصوصی و سرمایه گذاری آن در استان یک نیاز جدی است که به عنوان نمونه واگذاری سدهای استان کردستان به بخش خصوصی در توسعه گردشگری و توریست پذیری در این حوزه نیز لازم و نیازمند پیگیری ویژه است.

نوسودی اعلام کرد: توسعه روستاها در راستای توسعه پایدار استان موثر است و ساخت و تعمیر جاده های روستای و تقویت زیرساخت های این مسیرها در توسعه پایدار کشور نقش مهمی دارد.

وی با اشاره به اینکه جاده های روستایی استان کردستان دارای مشکلاتی است، افزود: مشکلات جاده های خروجی استان کردستان مناسب با اوضاع در حال توسعه این استان نیست.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان اظهار داشت: واگذاری بخشی از کارها و همچنین تقویت همکاری با بخش خصوصی در ساخت جاده های روستای و به خصوص مسیر سنندج - مریوان - باشماق که یکی از محورهای پر تردد استان کردستان است یک نیاز جدی برای توسعه کردستان به شمار می رود.

نوسودی با بیان اینکه بستر لازم و مناسب برای توسعه استان ها در سراسر کشور وجود دارد، اعلام کرد: توسعه و سرمایه های در حال گردش در کشور در دست دولت است که توانست در بخش های روستایی با صرف اعتبارات ویژه رشد قابل ملاحظه و مناسبی را ایجاد کند.

وی با اشاره به رشد 40 تا 50 درصدی اعتبارات روستایی در استان کردستان بیان کرد: بیش از 100 میلیارد صرف توسعه شبکه آب روستای و تجهیز و نوسازی مدارس، ساخت راه های بین شهری شده است که این روند نشان دهنده نگاه ویژه دولت به توسعه روستاهاست.