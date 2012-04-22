  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۳ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۰:۲۶

مشکوة مطرح کرد:

ورود دامهای همسایه به داخل کشور سلامت جامعه را تهدید می کند

ورود دامهای همسایه به داخل کشور سلامت جامعه را تهدید می کند

یاسوج - خبرگزاری مهر: معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور گفت: ورود دامهای کشورهای همسایه به داخل ایران سلامت دامها را در کشور تهدید می کند.

محسن مشکوة در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سطح بهداشت کشورهای همسایه مطلوب نیست و با توجه به وجود مرزهای وسیع خاکی با این کشورها، در معرض تهدید ورود عوامل بیماریزا هستیم.

وی بیان کرد: میزان بیماریهای دامی در کشورهای شرقی بیشتر است و احتمال انتقال آنها به سایر کشورها وجود دارد.

ورود غیرقانونی دام به دلیل قیمت گران گوشت در کشور است

معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور اظهار داشت: تا زمانی که قیمت گوشت در کشورهای همسایه ارزانتر از ایران باشد واردات دام از این کشورها وجود دارد.

وی در خصوص شیوه ورود گوشت قاچاق به کشورهم گفت: معمولا دام ها را به صورت پیاده از مرزهای خاکی عبور می دهند و در شهرهای مرزی فروخته می شوند.

مشکوةهویت دار کردن دامهای کشور را بهترین راهکار برای جلوگیری از وروود این دامها به کشور عنوان کرد و گفت: در این صورت مشخص می شود که دامی که در منطقه مرزی چرا می کند متعلق به ایران است یا کشورهمسایه.

دامهای کشور شناسنامه دار می شوند

وی گفت: تا پایان امسال طرح شناسنامه دار کردن دامهای کشور اجرایی می شود.

مشکوة افزود: برای تحقق این امر باید آمار درستی از جمعیت دامی در کشور داشته باشیم.

معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی کشور همچنین بیان داشت: گوشتهایی که در کشور تولید می شوند در مراحل مختلف تحت نظارت کارشناسان بهداشتی و همچنین ذبح آنها تحت نظارت یک روحانی انجام می شود.

مشکوة بیان کرد: گوشتهای وارداتی از کشورهای خارجی هم تحت نظارت شرعی و بهداشتی کشور ایران تولید می شوند.

وی یادآور شد: ممکن است دامهایی خارج از سیستم کشتارگاه کشتار شوند و تحت نظارت نباشند که مامورین این سازمان با این افراد برخورد قانونی می کنند.

وی با بیان اینکه تا زمانی که مردم خریدار اینگونه گوشتها باشند عرضه آنها وجود دارد، گفت: مردم باید گوشت را از مراکز معتبر و تحت نظارت خریداری کنند.

کد مطلب 1582886

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه