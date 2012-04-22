به گزارش خبرنگار مهر، در روزهای پایانی فروردین ماه در جریان برگزاری نشست هیئت رئیسه فیبا آسیا که در کوالالامپور مالزی برگزار شد، "هاکوب خاجیریان"، دبیر کل کنفدرسیون بسکتبال غرب آسیا (وابا) به عنوان دبیرکل کنفدراسیون بسکتبال آسیا (فیبا آسیا) و جایگزین "داتو یو چو هوگ" مالزیایی که به دلیل بیماری از سمت خود کناره گیری کرد، انتخاب شد.

طبق قوانین مقر فیبا آسیا بر اساس ملیت دبیر آن تعیین می‎شود. بر همین اساس از زمان تشکیل فیبا آسیا تا کنون مقر این کنفدراسیون در شرق آسیا بوده است چون تمام تمام مسئولان اجرایی پیشین فیبا آسیا و از جمله دبیر کل آن از شرق آسیا انتخاب شده بودند اما جابه جایی جدید ایجاد شده و انتخاب خاجیریان لبنانی به عنوان دبیر کل هیچ تغییری را در مقر فیبا آسیا ایجاد نمی‎کند.

سال آینده مجمع انتخاباتی فیبا آسیا برای انتخاب و معرفی مسئولان اجرایی جدید برگزار می‎شود. به همین دلیل خاجیریان در نظر دارد تا زمان برگزاری مجمع انتخاباتی، بدون تغییر مقر فیبا آسیا از لبنان پیگیر امور باشد و بعد از آن و در صورت رای آوردن در مجمع انتخاباتی، مقر فیبا آسیا را به بیروت منتقل کند. در این صورت و پس از سال‏ها و برای اولین بار مقر فیبا آسیا از شرق آسیا به غرب آسیا منتقل می‏شود.

دبیر کل پیشین فیبا آسیا یعنی "داتو یو چو هوگ" مالزیایی از سال 1998 تا امسال عهده دار این مسئولیت بوده و به همین دلیل مقر فیبا آسیا طی این مدت در کوالالامپور بوده است. مقر فیبا آسیا تا سال آینده و برگزاری مجمع انتخاباتی در همین کوالالامپور باقی خواهد بود.