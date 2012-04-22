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۳ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۰:۱۹

لیست 25 نفره انتخاباتی جبهه حامیان ولایت اعلام شد

لیست 25 نفره انتخاباتی جبهه حامیان ولایت اعلام شد

جبهه حامیان ولایت اسامی کاندیداهای این جبهه برای دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در تهران را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دلاور صیامی دبیرکل جبهه حامیان ولایت درباره اسامی 25 نفر از کاندیداهای جبهه حامیان ولایت گفت: طبق بیانیه مشترک حضرات آیات مهدوی‌کنی و یزدی، حمایت ویژه‌ای از اعضای جبهه متحد اصولگرایان خواهیم داشت.

لیست کامل جبهه حامیان ولایت به شرح زیر است:

1-محمدنبی رودکی

2-علی‌اصغر خانی

3-محمدرضا باهنر

4-محسن کازرونی

5-علی مطهری

6-حسین مظفر

7-مهرداد بذرپاش

8-حسن غفوری‌فرد

9-پرویز سروری

10-علیرضا زاکانی

11-زهره الهیان

12-لاله افتخاری

13-الهام امین‌زاده

14-فاطمه رهبر

15-محمداسماعیل کوثری

16-اسدالله بادامچیان

17-ابراهیم انصاریان

18-غلامرضا مصباحی‌مقدم

19-مجتبی رحماندوست

20-محمدنبی حبیبی

21-احمد توکلی

22-الیاس نادران

23-حسین نجابت

24-بیژن نوباوه

25-سید محمود نبویان

کد مطلب 1582891

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