لیست 25 نفره انتخاباتی جبهه حامیان ولایت اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دلاور صیامی دبیرکل جبهه حامیان ولایت درباره اسامی 25 نفر از کاندیداهای جبهه حامیان ولایت گفت: طبق بیانیه مشترک حضرات آیات مهدویکنی و یزدی، حمایت ویژهای از اعضای جبهه متحد اصولگرایان خواهیم داشت.
لیست کامل جبهه حامیان ولایت به شرح زیر است:
1-محمدنبی رودکی
2-علیاصغر خانی
3-محمدرضا باهنر
4-محسن کازرونی
5-علی مطهری
6-حسین مظفر
7-مهرداد بذرپاش
8-حسن غفوریفرد
9-پرویز سروری
10-علیرضا زاکانی
11-زهره الهیان
12-لاله افتخاری
13-الهام امینزاده
14-فاطمه رهبر
15-محمداسماعیل کوثری
16-اسدالله بادامچیان
17-ابراهیم انصاریان
18-غلامرضا مصباحیمقدم
19-مجتبی رحماندوست
20-محمدنبی حبیبی
21-احمد توکلی
22-الیاس نادران
23-حسین نجابت
24-بیژن نوباوه
25-سید محمود نبویان
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