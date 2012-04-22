لیست 25 نفره انتخاباتی جبهه حامیان ولایت اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دلاور صیامی دبیرکل جبهه حامیان ولایت درباره اسامی 25 نفر از کاندیداهای جبهه حامیان ولایت گفت: طبق بیانیه مشترک حضرات آیات مهدوی‌کنی و یزدی، حمایت ویژه‌ای از اعضای جبهه متحد اصولگرایان خواهیم داشت.

لیست کامل جبهه حامیان ولایت به شرح زیر است:

1-محمدنبی رودکی

2-علی‌اصغر خانی

3-محمدرضا باهنر

4-محسن کازرونی

5-علی مطهری

6-حسین مظفر

7-مهرداد بذرپاش

8-حسن غفوری‌فرد

9-پرویز سروری

10-علیرضا زاکانی

11-زهره الهیان

12-لاله افتخاری

13-الهام امین‌زاده

14-فاطمه رهبر

15-محمداسماعیل کوثری

16-اسدالله بادامچیان

17-ابراهیم انصاریان

18-غلامرضا مصباحی‌مقدم

19-مجتبی رحماندوست

20-محمدنبی حبیبی

21-احمد توکلی

22-الیاس نادران

23-حسین نجابت

24-بیژن نوباوه

25-سید محمود نبویان