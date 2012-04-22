جلب اعتماد مصرف کننده بهترین فرصت برای تقویت تولید ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان ازهاری شامگاه شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان کردستان اظهار داشت: تولید کنندگان با تولید کالاهای باکیفیت و مناسب علاوه بر احترام به سلیقه های مصرف کنندگان، تقویت تولید ملی و تسهیل در تامین نیازهای مردم را عملی می کنند.

وی با بیان اینکه اعتماد به کالای تولید داخل و ترجیح آن به کالای خارجی در راستای توسعه کشور موثر است، بیان کرد: وجود مشکلاتی در صدور مجوزهای سرمایه‌ گذاری از موانع اساسی سرمایه‌ گذاری در استان کردستان است و تسریع در صدور مجوزهای سرمایه گذاری لازم و ضروری است.

معاون برنامه ریزی استاندار کردستان ایجاد زیرساخت‌ های لازم به منظور حمایت از تولید در بخش‌ های مختلف را از وظایف اساسی دولت دانست و افزود: رونق تولیدات ملی موجب افزایش ثروت ملی و تعیین تسهیلات بانکی در بخش تامین سرمایه‌ در گردش برای رونق تولید یکی از نیازهای اساسی است.

ازهاری افزود: نظارت بر تولید برای ارتقاء تولیدات داخلی از دیگر وظایف دولت است که این امر بر عهده سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی است و انتظار می رود که در این بخش شاهد فعالیت ها و نظارت های بهتری در استان کردستان باشیم.

وی با اشاره به وظایف تولیدکنندگان در سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی اظهار داشت: انجام بازاریابی دقیق توسط تولیدکنندگان و تبلیغ مناسب از کالاهای باکیفیت تولید شده داخلی یکی از موارد مهم در فروش و جذب مصرف کننده به شمار می رود.

معاون برنامه ریزی استاندار کردستان بیان کرد: شناسایی طرح های بزرگ سرمایه ای در استان و تخصیص اعتبارات ویژه به دهیاری ها، شهرداری و راهنمایی و رانندگی با توجه به نیازهای جدی در این بخش یک امر لازم و ضروری است.

ازهاری در پایان با بیان اینکه قانون برای همه یکسان است و هرکس موظف به انجام وظیفه خود در حوزه کاری محوله است، یادآور شد: اعمال مدیریت مناسب و به روز برای جبران خلاهای مدیریتی در استان برای توسعه و جذب سرمایه های بیشترلازم و ضروری است.