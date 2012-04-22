۳ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۲:۰۷

معاون استاندار کردستان:

جلب اعتماد مصرف کننده بهترین فرصت برای تقویت تولید ملی است

سنندج - خبرگزاری مهر: معاون برنامه‌ ریزی استاندار کردستان جلب اعتماد مصرف کننده را بهترین فرصت در راستای تقویت تولید ملی عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان ازهاری شامگاه شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان کردستان اظهار داشت: تولید کنندگان با تولید کالاهای باکیفیت و مناسب علاوه بر احترام به سلیقه های مصرف کنندگان، تقویت تولید ملی و تسهیل در تامین نیازهای مردم را عملی می کنند.

وی با بیان اینکه اعتماد به کالای تولید داخل و ترجیح آن به کالای خارجی در راستای توسعه کشور موثر است، بیان کرد: وجود مشکلاتی در صدور مجوزهای سرمایه‌ گذاری از موانع اساسی سرمایه‌ گذاری در استان کردستان است و تسریع در صدور مجوزهای سرمایه گذاری لازم و ضروری است.

معاون برنامه ریزی استاندار کردستان ایجاد زیرساخت‌ های لازم به منظور حمایت از تولید در بخش‌ های مختلف را از وظایف اساسی دولت دانست و افزود: رونق تولیدات ملی موجب افزایش ثروت ملی و تعیین تسهیلات بانکی در بخش تامین سرمایه‌ در گردش برای رونق تولید یکی از نیازهای اساسی است.

ازهاری افزود: نظارت بر تولید برای ارتقاء تولیدات داخلی از دیگر وظایف دولت است که این امر بر عهده سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی است و انتظار می رود که در این بخش شاهد فعالیت ها و نظارت های بهتری در استان کردستان باشیم.

وی با اشاره به وظایف تولیدکنندگان در سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی اظهار داشت: انجام بازاریابی دقیق توسط تولیدکنندگان و تبلیغ مناسب از کالاهای باکیفیت تولید شده داخلی یکی از موارد مهم در فروش و جذب مصرف کننده به شمار می رود.

معاون برنامه ریزی استاندار کردستان بیان کرد: شناسایی طرح های بزرگ سرمایه ای در استان و تخصیص اعتبارات ویژه به دهیاری ها، شهرداری و راهنمایی و رانندگی با توجه به نیازهای جدی در این بخش یک امر لازم و ضروری است.

ازهاری در پایان با بیان اینکه قانون برای همه یکسان است و هرکس موظف به انجام وظیفه خود در حوزه کاری محوله است، یادآور شد: اعمال مدیریت مناسب و به روز برای جبران خلاهای مدیریتی در استان برای توسعه و جذب سرمایه های بیشترلازم و ضروری است.

کد مطلب 1582892

