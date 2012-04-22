نمایشگاه سراسری کتاب در یزد برگزار می شود

بهرام عبدالحسینی در حاشیه دیدار با هنرمندان ابرکوه و در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه با وجود برگزاری همه ساله نمایشگاه های سراسری کتاب در استانها، بعد از پنج سال قصد برگزاری این نمایشگاه را ندارید، اظهار داشت: مشکلات برگزاری نمایشگاه سراسری کتاب در یزد برطرف شده است.

وی افزود: بعد از گذشت پنج سال، برگزاری این نمایشگاه در دستور کار این اداره کل قرار دارد و علاقه مندان می توانند امسال شاهد برگزاری نمایشگاه سراسری کتاب در یزد باشند.

عبدالحسینی همچنین از دیگر فعالیت ها برای حمایت از عرصه کتابخوانی در استان یزد را اعزام جمعی از هنرمندان به نمایشگاه بین المللی کتاب تهران ذکر کرد.

وی در مورد دیگر برنامه های این اداره در سال جاری عنوان کرد: دومین نمایشگاه رسانه های دیجیتال از 13 تا 17 اردیبهشت با حضور 100 غرفه در محل دائمی نمایشگاه های یزد برگزار می شود.

عبدالحسینی ادامه داد: همچنین امسال و با محوریت استان های یزد و هرمزگان تور عکاسی خلیج همیشه فارس در روز ملی تعیین شده برگزار می شود.

وی همچنین از برگزاری دوسالانه ملی عکس ایران در اواخر اردیبهشت به مدت یک ماه در استان یزد خبر داد.

آخرین نمایشگاه کتاب یزد در سال 85 برگزار شد و پس از آن به دلیل بدهی اداره ارشاد به ناشران تهران و شهرستانها، ناشران کتاب دیگران حاضر به شرکت در نمایشگاه کتاب یزد نشدند اما سال گذشته کل این بدهی پرداخت شد و محمود عالیشوندی مدیرکل قبلی اداره ارشاد استان یزد از برگزاری این نمایشگاه در دی ماه سال 90 خبر داده بود اما این نمایشگاه سال گذشته نیز برگزار نشد.