کمربندی علی آبادکتول دارای نقص است

علی اکبر کی پور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: چند نقطه از کمربندی حدفاصل گذر روستاها نیز با مشکل مواجه است که باید این مسائل رفع شود.

وی به سفرهای نوروزی اشاره و اضافه کرد: در ایام نوروز هیچ مشکل امینتی در شهرستان گزارش نشد و مسافران از سفر به این شهرستان رضایت داشتند.

وی اظهار داشت: ایام نوروز امسال بخوبی در شهرستان سپری شد و میانگین ماندگاری مسافران نیز افزایش یافته است.

فرماندار علی آبادکتول با اشاره به سال آخر فعالیت دولت نهم عنوان کرد: پروژه های مختلف سفر در شهرستان تاکنون به اجرای رسیده است و در تلاشیم تا پروژه های باقی مانده نیز تکمیل شوند.

علی آبادکتول در 42 کیلومتری شرق گرگان واقع شده است.

