  1. استانها
  2. گلستان
۳ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۰:۳۰

کی پور در گفتگو با مهر:

کمربندی علی آبادکتول دارای نقص است

کمربندی علی آبادکتول دارای نقص است

علی آبادکتول - خبرگزاری مهر: فرماندار علی آبادکتول گفت: جاده کمربندی اجرای آن تمام شد ولی نواقصی دارد که به پیمانکار اطلاع رسانی شد تا نسبت به رفع آن اقدام شود.

علی اکبر کی پور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: چند نقطه از کمربندی حدفاصل گذر روستاها نیز با مشکل مواجه است که باید این مسائل رفع شود.

وی به سفرهای نوروزی اشاره و اضافه کرد: در ایام نوروز هیچ مشکل امینتی در شهرستان گزارش نشد و مسافران از سفر به این شهرستان رضایت داشتند.

کی پور افزود: از گزارشهایی مسافران و مطالبی که عنوان می کردندف نشان از رضایتمندی آنان از سفر به این شهرستان داشته است.

وی اظهار داشت: ایام نوروز امسال بخوبی در شهرستان سپری شد و میانگین ماندگاری مسافران نیز افزایش یافته است.

فرماندار علی آبادکتول با اشاره به سال آخر فعالیت دولت نهم عنوان کرد: پروژه های مختلف سفر در شهرستان تاکنون به اجرای رسیده است و در تلاشیم تا پروژه های باقی مانده نیز تکمیل شوند.

علی آبادکتول در 42 کیلومتری شرق گرگان واقع شده است.
 

کد مطلب 1582906

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه