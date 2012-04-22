به گزارش خبرنگار مهر، فیروز احمدی، شامگاه شنبه در جلسه انجمن امور کتابخانه ها و نهضت مطالعه مفید در استان، با اشاره به اینکه پیشبرد و تسریع برنامه های فرهنگی استفاده از توانمندی های نخبگان و فرهیختگان مورد توجه بوده است افزود: حوزه کتاب و کتابخوانی از جمله موضوعات مهم و اساسی در توسعه فرهنگی استان است.

وی ادامه داد: توسعه ایستگاههای مطالعه، احداث کتابخانه های جدید در شهرک های اقماری و توجه به حوزه کتاب و کتابخوانی کانون پرورش فکری کودکان نوجوانان از دیگر برنامه های امسال است. احمدی با اشاره به اینکه توجه به ظرفیت های امامزاده ها برای توسعه کتاب و کتابخوانی از دیگر اولویت های امور فرهنگی استان است، افزود: زیر ساخت های تجهیز و توسعه کتاب و کتابخوانی در دولت خدمتگزار افزایش چشمگیری داشته است.

همچنین مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان نیز در این جلسه گفت: در حال حاضر بیش از یک میلیون و 100 هزار جلد کتاب در مدارس استان برای استفاده دانش‌آموزان مقاطع مختلف وجود دارد.

امیر نظری افزود: در حال حاضر 237 انجمن مطالعه و تحقیق، 81 انجمن شعر و 86 انجمن داستان‌نویسی در نواحی 14 گانه آموزش و پرورش استان زنجان فعالیت دارند.

وی افزود: از جمله مصوبات دور دوم سفر رئیس‌جمهور و هیأت دولت به استان، اجرای 21 پروژه از محل تبدیل به احسن پروژه‌های در حال اجرا است که در کنار این امر، هرجا امکان‌پذیر باشد، زمین‌هایی را که امکان تبدیل به کتابخانه را داشته باشند، فقط با احتساب نرخ زمین به دلیل قدیمی بودن ساختمان به انجمن کتابخانه‌های عمومی واگذار می‌کنیم تا این نهاد هزینه زیادی را در این زمینه متحمل نشود.

همچنین معاون فرهنگی اداره‌ کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان هم در این جلسه گفت: طی سال گذشته بالغ بر 400 میلیون تومان کتاب خریداری و در سطح استان توزیع شد.