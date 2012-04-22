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۳ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۰:۳۳

رقابت‌های قهرمانی کشور/

تیم فوتسال نوجوانان خراسان شمالی برابر آبیک قزوین به برتری رسید

تیم فوتسال نوجوانان خراسان شمالی برابر آبیک قزوین به برتری رسید

بجنورد - خبرگزاری مهر: تیم شهرداری جاجرم نماینده خراسان شمالی در مسابقات فوتسال قهرمانی نوجوانان کشور برابر آبیک قزوین به برتری رسید.

سرپرست تیم اعزامی خراسان شمالی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: تیم استان در آخرین مسابقه خود در مرحله نخست رقابت‌ها دقایقی قبل با نتیجه 6 بر صفر آبیک قزوین را در هم کوبید.

جواد غلام پور در ادامه گفت: با این پیروزی تیم استان به عنوان صدرنشین گروه خود به مرحله یک هشتم نهایی مسابقات صعود کرد.

وی افزود: تیم استان در این دیدار 3 بار توسط عباس محمدی موفق به گلزنی شد و ماجد بهادریان، محمود باصداقت و علی ملازاده نیز هر کدام یک بار موفق به باز کردن دروازه حریف قزوینی شدند.

غلام پور با بیان اینکه رقابت‌های مرحله یک هشتم نهایی 4 اردیبهشت ماه برگزار می‌شود گفت: تیم خراسان شمالی در این مرحله ساعت 8 و 30 دقیقه صبح دوشنبه به مصاف مقاومت کرمان می‌رود.

یادآور می‌شود مسابقات فوتسال قهرمانی نوجوانان کشور از اول اردیبهشت ماه سال جاری در محل سالن ورزشی بعثت کلاردشت مازندران آغاز شده است.

کد مطلب 1582915

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