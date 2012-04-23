محسن صفایی مسئول ستاد برگزاری نخستین جشنواره شعر و موسیقی ضد آمریکایی "طبس" در خصوص کم و کیف برگزاری این جشنواره در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: طبق برنامه‌ریزی انجام شده قرار بود مراسم اختتامیه و تقدیر از برگزیدگان این جشنواره را در تاریخ 5 اردیبهشت ماه برگزار کنیم. اما به دلیل همزمانی این مراسم با ایام فاطمیه برگزاری این مراسم به تعویق افتاد.

وی در ادامه افزود: به همین دلیل فرصت ارسال آثار به نخستین جشنواره شعر و موسیقی ضد آمریکایی "طبس" تا پایان خردادماه تمدید شد و قرار است مراسم تقدیر از برگزیدگان این مراسم در تاریخ 12 تیرماه همزمان با سالروز حمله تروریستی علیه هواپیمای ایرباس برگزار می‌شود.

مسئول ستاد برگزاری نخستین جشنواره شعر و موسیقی ضد آمریکایی "طبس" در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به آثاری که به این جشنواره ارسال شده‌است گفت: در گذشته تولیداتی از این دست در ژانر موسیقی ضدآمریکایی نداشتیم و یا اگر هم موجود است تعداد آنها بسیار اندک است به همین دلیل برای اینکه حق هیچ هنرمندی ضایع نشود در این بخش با دقت و بسیار ریزبینانه حرکت کردیم از همین‌رو آثار ارسال شده در حوزه شعر 50 اثر است که این حجم در مقایسه با توان شعری کشور ما بسیار اندک است ولی واقعیت این است که در حوزه شعر روی این گونه سرایش، کار نشده‌است.

صفایی در ادامه با اشاره به جمع‌آوری اشعار شاعران ضد آمریکایی در جهان گفت: یکی دیگر از بخش‌های این جشنواره در بخش شعر و ترانه به جمع‌آوری اشعار شاعران ضدآمریکایی در آمریکای لاتین و شاعران دنیای عرب چون آدونیس، نزارقبانی، کریم معطوق و...اختصاص دارد و یا برخی از آثار شاخص پابلو نرودا که اشعاری ضد آمریکایی است را جمع آوری کرده‌ایم و قصد داریم در یک کتاب این مجموعه اشعار را گردآوری کنیم.

وی در ادامه افزود: در بخش موسیقی هم آلبومی از نوزاندگان و آوازخوان‌های ضد آمریکایی چون ویکتورخارا و باب مارلی را جمع آوری کرده‌ایم که در این مجموعه علاوه بر اشعار ضدآمریکایی، نژاد پرستی هم مورد طرح و بررسی قرار گرفته است.

محسن صفایی در پایان صحبت‌های خود با اشاره به تقدیر از تولیدکنندگان اثر موسیقایی ضدآمریکایی در ایران گفت: تنها اثر شاخص موسیقایی در این حوزه قطعه موسیقی "آمریکا آمریکا ننگ به نیرنگ تو" با شعری از حمید سبزه واری، آواز اسفندیار قره‌باغی، آهنگسازی احمدعلی راغب و تنظیم محمد میرزمانی بوده‌است از همین‌رو قرار است در تاریخ 20 اردیبهشت ماه مراسم بزرگداشتی برای اسفندیار قره باغی در شهر تبریز که زادگاه و محل زندگی این خواننده است برگزار کنیم.