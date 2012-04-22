حاجی گلدی کر در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این بحران درست در موقع تحویل سال و تعطیلات نوروزی و هجوم مسافران نوروزی به شهرستان بود که با مدیریت صحیح و به هنگام مسئولان استانی و نیز فرمانداری شهرستان به صورت بهینه مهار شد.

وی اظهار داشت: برنامه هایی در دست اجراست که به ساختاری خطر سیلاب در مسیر رودخانه گرگانرود را کنترل و نگرانی های مردم را از بین ببرد.

وی عنوان کرد: اواخر سال 90 نیز با توجه به بارندگی های مکرر از جمله برف و باران در کشور و به ویژه در نواحی کوهستانی استان گلستان باعث بالا رفتن سطح آب های جاری و نیز پر شدن مخازن پشت سدهای استان شد.

کر گفت: همین امر سبب شد آب رودخانه گرگان رود که از وسط شهر آق قلا و روستاهای واقع در حوزه این شهرستان می گذرد به مقدار قابل توجه ای بالا آمد، ضمن اینکه سدهای استان دیگر جوابگوی حجم بیشتر آب حاصل از بارندگی و یا ذوب شدن برف ها را نداشتند.

فرماندار آق قلا گفت: در نتیجه این امر سرریز سدها افزایش یافته و خطر سیل شهرستان را به صورت جدی تهدید کرد.

وی گفت: با تشکیل جلسات مختلف ستاد مدیریت بحران، راهکارهای موجود برای برون رفت از این بحران مورد بحث کارشناسی قرار گرفت، حتی ستاد بحران استان نیز در آق‌قلا تشکیل که قرار شد با به کار گیری کلیه نیروها و امکانات موجود نسبت به مهار سیل احتمالی اقدام لازم انجام پذیرد و بخش اعظم اجرا و مدیریت آن برعهده فرمانداری شهرستان قرار گرفت.



وی افزود: با اقدامات انجام شده، میزان آب عبوری از داخل شهر آق قلا به میزان قابل توجه ای کاهش یافت این نتیجه حاصل از حفر کانال ها و مسیرهای انحرافی برای هدایت صحیح و کم خطر و کم هزینه در اسرع وقت بود.