نشست 1+5 برای ایران یک موفقیت سیاسی بود

حسین گروسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برگزاری نشست 1+5 که در استامبول برگزار شد، یک موفقیت سیاسی برای کشور ایران بود که در سطح جهانی انعکاس مطلوبی داشت.
وی افزود: در واقع برگزاری این نشست برگ برنده ای برای ایران بود که در آن خواست به حق مردم ایران در بحث استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای مورد تایید واقع شد.
برگزاری نشست دوم 1+5 در عراق
این مسئول عنوان کرد: مرحله دوم این نشست قرار است که در کشور عراق برگزار شود که امید می رود با برنامه ریزی مطلوب مسئولان مربوطه این جلسه نیز به نفع ملت ایران باشد.
گروسی با اشاره به حضور تیم مذاکره کننده مسئولان جمهوری اسلامی ایران ادامه داد: برگزاری مطلوب و با شکوه نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی زبانزد جهانیان بود.
حضور همه جانبه ایران و درخشش در صحنه های جهانی
نماینده مردم شهرستانهای شهریار، قدس و ملارد یادآور شد: در واقع برگزاری انتخابات در سال گذشته، حضور همه جانبه ملت مقتدر ایران را در صحنه های جهانی چند برابر کرد.
وی اعلام کرد: در دومین نشست 1+5 مسئولان جمهوری اسلامی ایران حقوق ملت را مطالبه می کنند که امید می رود در سطح جهانی موفقیت های مختلفی را کسب کنیم.
نظر شما