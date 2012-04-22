  1. سیاست
۳ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۰:۳۵

در پی سانحه هوایی پاکستان؛

صالحی به حنا ربانی تسلیت گفت

صالحی به حنا ربانی تسلیت گفت

وزیر امور خارجه کشورمان در پیامی به همتای پاکستانی خود کشته شدن تعدادی از مردم پاکستان را در سانحه هوایی به دولت، ملت و بازماندگان این حادثه تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر صالحی در پیام  به حنا ربانی ضمن ابراز همدری و تسلیت به ملت و دولت پاکستان، از خداوند  متعال غفران و رحمت الهی برای از دست رفتگان و صبر و شکیبایی برای بازماندگان و عزت و بهروزی دولت و ملت پاکستان را خواستار شد.
 

کد مطلب 1582927

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