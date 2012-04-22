صالحی به حنا ربانی تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر صالحی در پیام به حنا ربانی ضمن ابراز همدری و تسلیت به ملت و دولت پاکستان، از خداوند متعال غفران و رحمت الهی برای از دست رفتگان و صبر و شکیبایی برای بازماندگان و عزت و بهروزی دولت و ملت پاکستان را خواستار شد.

