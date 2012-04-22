به گزارش خبرگزاری مهر، داریوش مطلبی معاون فناوری و اطلاعات موسسه خانه کتاب گفت: بر اساس تجربیات سالهای گذشته، در این دوره 6 ایستگاه را برای اطلاع رسانی دقیق کتابهای ناشران حاضر پیش بینی کردهایم. در هر کدام از این ایستگاهها 15 تا 22 نفر مستقر میشوند که در مجموع 200 نفر را شامل میشوند.
به گفته وی این 6 ایستگاه در پشت بام شبستان، رو به روی سالن ناشران دانشگاهی، شرق شبستان، صحن اصلی مصلی، رو به روی متروی شهید بهشتی و در نهایت یک ایستگاه نیز در بخش ناشران بینالمللی برای اطلاعرسانی کتابهای این بخش مستقر خواهند شد.
مطلبی ادامه داد: بخش اطلاعرسانی عمومی نیز به سه شکل اطلاع رسانی محیطی، سالنی و تلفنی دسته بندی شده است. در بخش اطلاعرسانی محیطی با افزایش تعداد ایستگاهها نسبت به دوره گذشته، اطلاعات عمومی نمایشگاه در اختیار علاقهمندان کتاب قرار میگیرد. در بخش سالنی نیز محل حضور ناشران در سالن ها و بخشهای مختلف اطلاع رسانی خواهد شد.
معاون فناوری و اطلاعات موسسه خانه کتاب افزود: امسال برای دومین دوره با 10 خط تلفن اطلاعات ساعت کار، سرای اهل قلم، مناسبتهای مختلف، خرید بن کارت الکترونیک و دیگر مسایل کلی نمایشگاه به علاقه مندان اطلاع رسانی خواهد شد.
بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران 13 تا 23 اردیبهشت سال جاری در مصلای امام خمینی(ره) برگزار میشود.
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