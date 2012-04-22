جزئیات پرداخت رشوه به روسای شعب بانکها/ ماجرای کیفهای مشکی

به گزارش خبرنگار مهر، نماینده دادستان در هفتمین جلسه دادگاه فساد مالی بزرگ کیفرخواست ششمین متهم پرونده خانم ج.ا مسؤول خزانه شرکت سرمایهگذاری امیرمنصور آریا، باسواد (لیسانس)، ساکن تهران، آزاد با قرار قبولی وثیقه را به این شرح قرائت کرد:
1- شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق همکاری با شبکه فساد بانکی و مدیران شرکت مذکور در قالب یک شبکه یا باند سازمانیافته برای ارتکاب جرایمی نظیر جعل، ارتشاء، کلاهبرداری و تصاحب غیرقانونی منابع بانکی، معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع به نفع گروه امیرمنصور آریا به مبلغ بیست و هشت هزار و پانصد و پنجاه و چهار میلیارد ریال و استفاده از اسناد مجعول.
2ـ معاونت در پولشویی عواید حاصل از جرم، از طریق تسهیل وقوع بزه موضوع گشایشهای اعتبار اسنادی صادره از بانک صادرات شعبه گروه ملی اهواز.
وی افزود: در گزارش اداره کل اقتصادی وزارت اطلاعات، در خصوص خانم ج.ا، به شمارهی 182/م/73015 مورخ 7/9/1390 آمده است: کلیهی پرداختهای مالی شرکت امیرمنصور آریا به دستور آقای خسروی و تأیید آقای ا.ش. توسط خانم ج.ا. پرداخت شده است . تعدادی از افراد از قبیل مدیران عامل شرکتهای گروه مثل آقای ع.ر. مدیرعامل گروه ملی، آقای گ. مدیرعامل خط و ابنیه، آقای م. مدیرعامل پردازش زمان، این افراد به صورت ماهیانه با دستور آقای م.ا. وجوهی به حساب آنها واریز شده است. آقای ب. مدیرعامل آهن و فولاد لوشان، آقای پ. رییس هیات مدیره گهر لرستان، آقای م.ا.، وام بلاعوض و از دسته چک شخصی خودشان به آنها میدادند و کلیه هزینههای روزانه اعضای خانواده از حساب آقای م.پرداخت می شد و شخص آقای خسروی یک صندوق وجه نقد داشتند که باید حداقل پنجاه میلیون تومان موجودی داشته باشد و این وجه نقد در بعضی مواقع به سه نوع ارز تقسیم میشد، ریال، دلار و یورو و این وجوه فقط و فقط تحویلخسروی می شد... برای کلیه بانکهایی که حساب جاری داشتیم، در پایان هر سال، آقای خسروی مبلغی به عنوان عیدی در نظر میگرفتند که طبق تأیید آقای ا.ش. دستهبندی و پرداخت میشد... وظیفهی خانم ج.ا. در شرکت به سمت صندوقدار، نگهداری دسته چکهای شرکت امیرمنصور آریا و دستهچکهای شخصی آقای خسروی در بانک ملی و ملت مجموعاً سه حساب جاری بود یک فقره بانک ملی و دو فقره حساب بانک ملت (ملت سهروردی جنوبی و ملت هجرت)... نحوه صدور چک و یا پرداخت از محل حسابهای شرکت به شرح ذیل صورت میگرفت: شرکتهای گروه هر پانزده روز، گزارش روزانه سررسیدها و بدهی را اعلام میکردند، روزانه یک گزارش از موجودیها و سررسیدهای بدهی در آن روز تحویل آقای خسروی میشد و بعد از آن چک صادر و تأمین وجه بدهیها انجام میگرفت... کلیهی پرداختهای صورت گرفته به دستور آقای م. بابت مشاورین از طریق آقای س. یکی از مشاوران ارشد آقای خسروی صورت میگرفت، وی مشاوره بانکی انجام میداد و در هر مورد یکصد تا دویست میلیون تومان وجه نقد (تراول چک) از آقای ا. ش. یا آقای خسروی تحویل گرفته یا تحویل راننده آقای س. می شد... آقای د. در کلیه موارد مشاور آقای خسروی بودند و در مورد بانک آریا رییس هیأت مؤسس بانک بودند که بابت هزینههای بانک و هزینههای دیگر توسط خسروی دستور داده میشد که مبلغی به حساب آقای د. واریز شود، هر مرحله حدود یک میلیارد تومان و حدوداً تا پانزده میلیارد تومان به حسابهای آقای د. واریز شده است... در هر سال قبل از عید بابت هدیه به بانکهای طرف گروه که شرکت دارای حساب در آن بوده ،مقداری وجه نقد به صورت هدیه عید تحویل داده میشد به صورت برنج و ماهی و آجیل ؛توسط پرسنل شرکت تحویل منزل مدیران می شد و پرداختها توسط آقای ش. و ی.پ. صورت گرفته است و کلیه پرداختهای صورت گرفته با مبالغ حدود دو تا پنج میلیون تومان برای هر شعبه در نظر گرفته میشد. مثل بانک ملی شعبه آرمیتا، بانک ملت شعبه آرژانتین، بانک پاسارگاد شعبه احمد قیصر، بانک ملی مرکزی، بانک ملت هجرت، بانک پاسارگاد ولیعصر، بانک پارسیان پامنار و برای برخی بانکها مبالغ بیشتری از ده تا پانزده میلیون تومان در نظر گرفته میشد که بین مدیران بانک و پرسنل توزیع می شد... به رییس شعبه بانک ملت هجرت آقای ن. بابت پذیرهنویسی بانک آریا مبلغ چهل و پنج میلیون تومان چک از حساب آقای خسروی پرداخت شده است.
نجفی ادامه داد: خانم ج.ا. اظهار میدارد: طی سه فقره چک از حساب شخصی آقای خسروی حدود دو میلیارد تومان چک تحویل آقای ش. به منظور تحویل به آقای س. و کیف پول توسط آقای ا.ش. به آقای ط. جهت تحویل به آقای س. داده شده است و هر بار بین یکصد تا دویست میلیون تومان میباشد جمعاً چهار تا پنج میلیارد تومان به این طریق پرداخت شده است... مبالغ پرداختی به آقای خ. در چند مرحله صورت گرفته و در هر مرحله میزان وجه نقد داخل کیف گذاشته و تحویل وی می شد و پول نقد در بستههای پنجاه میلیون تومانی بود که داخل هر کیف حداکثر دویست میلیون تومان جا گرفته و در بعضی از بستههای پول به جای ایران چک، ارزهای یورو و دلار استفاده میشد.
در مجموع حدود سی مرتبه در سال 1389 و 1390 تحویل ایشان شده است... کلیهی پرداختهایی که از طریق وجوه داخل کیفها و از طریق س. صورت میگرفت، در سیستم تراز سامانه که در واحد فروش شرکت تجارت گستران نصب شده ثبت شده است.... زمانی که مهمان داخل اتاق خسروی بود برای تحویل وجوه ریالی و ارزی داخل کیفها ما اجازه ورود به اتاق مهآفرید را نداشتیم و کیفها را تحویل منشی ایشان خانم ر میدادیم... آقای ا.م. (مشاور حقوقی آقای خ.) ماهیانه مبلغ پنج میلیون تومان توسط آقای ب.ب.به ایشان تحویل می شد و تمامی وجوه به صورت ایران چک و وجه نقد دریافت می کردند... آقای ا. رییس شعبه بانک پاسارگاد ولیعصر بابت تقسیط بدهی گروه ملی از آقای خ. حدود شصت میلیون تومان پاداش و هدیه گرفتند... حدود سه مرتبه کیف پول تحویل آقای ع.ر. مدیرعامل گروه ملی صنعتی فولاد ایران به دستور آقای خسروی تحویل شد حدودا یک میلیارد تومان میشود... آقای ب.ب. وکیل شرکت میباشد مضافاً این که آقای ب. ب. و آقای خسروی یک حساب بانکی دو امضاء در بانک پاسارگاد شعبه احمد قصیر افتتاح کردند و کلیه امور املاک از این حساب انجام میشد و دسته چک این حساب تحویل شخص آقای ب.ب. بود و کلیه صدور چکها و اطلاعات و اسناد نزد ب.ب. میباشد.
نماینده دادستان تهران خاطرنشان کرد: بهرغم توضیحات کامل بالا بنا بر تأکید ج. ا. در اعترافاتش، در اواسط سال 1389 بدلیل جمع شدن ایران چکهای صد هزار تومانی و افزایش میزان پرداختها، دیگر مبالغ، قابل حمل و نقل در کیسه پلاستیکی نبود بنابراین با دستور آقای خ. و پیگیری خانم ج.ا. تعدادی کیف خریداری شد و این پولها به دستور آقای خ. در کیف بستهبندی و با دستور آقای خ. یا تحویل شخص خودشان و یا تحویل منشی (خانم س.ر.) میشد و سه مرتبه تحویل آقای ع.ر. (مدیرعامل گروه ملی صنعتی فولاد ایران) با دستور آقای خ. و چندین مرتبه تحویل آقای ش. و راننده آقای س. یعنی آقای ط. و این وجوه از حساب شخصی ایشان تهیه می شد. آقای خسروی بابت پرداخت به اشخاص و هزینهی منزل دستور پرداخت نقدی میدادند که این اطلاعات در یک دفتر سررسید و یک فایل کامپیوتری ثبت شده است..."
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