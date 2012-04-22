راه آهن - تراکتور؛ سه امتیاز برای ماندن در کورس!

به گزارش خبرنگار مهر، هفته سی و یکم رقابتهای لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور امروز یکشنبه با انجام چهار دیدار باقی مانده به پایان می رسد که طی آن در یکی از بازیهای مهم، تیم تراکتورسازی تبریز در ورزشگاه تختی تهران میهمان تیم راه آهن شهر ری خواهد بود.

تیم تراکتورسازی که اکنون با 56 امتیاز جایگاه سوم جدول رده بندی را پس از تیمهای سپاهان 59 امتیازی و استقلال 58 امتیازی در اختیار دارد، دیداری حساس برابر راه آهن پیش رو دارد. حساسیت این دیدار از آنجایی است که تراکتورسازان اصلا دوست ندارند از کورس قهرمانی عقب بمانند و در سوی مقابل، تیم راه آهن نیز درپی فرار از منطقه خطر سقوط به دسته پایین تر است و بی گمان این دلایل علاوه بر حساسیت، بر جذابیت اتفاقات و برخوردهای داخل میدان مسابقه نیز خواهد افزود و پیش بینی می شود به لحاظ فنی، تماشاگران یک بازی دلچسب را به نظاره بنشینند.

اما فارغ از مسائل فنی، به لحاظ حواشی موجود در اطراف دو تیم نیز می توان منتظر اتفاقات جالب بود؛ اتفاقاتی که می تواند بارزترین آن مربوط به رویارویی علی دایی سرمربی تیم راه آهن با هواداران تراکتورسازی باشد.

در این خصوص اگرچه مدت زمان زیادی از آشتی دایی با تراکتورسازان نمی گذرد، در بازی رفت دو تیم در تبریز دیگر از سکوها شعارهایی علیه شهریار به گوش نرسید و سرمربی راه آهنی ها نیز در مصاحبه های قبل و بعد از بازی رفت گفته هایی به زبان آورد که باعث آشتی دو طرفه شد اما پس از آن جریان، علی دایی هفته قبل طی مصاحبه ای اظهار داشت دوست دارد از بین سه تیم بالای جدولی، استقلال قهرمان شود که همین اظهارنظر جنجالی وی سبب شد تا دوباره تراکتوری ها از دست آقای گل فوتبال جهان دلخور شده و حتی نامه اعتراض آمیزی در این خصوص به وی بنویسند.

اما دیدار تراکتورسازی در خانه راه آهن نمی تواند حکم میهمانی برای شاگردان امیر قلعه نویی داشته باشد؛ چراکه این موضوع بارها ثابت شده که تیم تراکتورسازی هر گاه در خارج از تبریز و حتی در خانه پرسپولیس یا استقلال نیز بازی داشته، اصلا احساس غریبی نکرده و هواداران پرشور و پر شمار این تیم در کنار سرخپوشان تبریز بوده اند.

از اینرو پیش بینی می شود تیم تراکتورسازی فردا در ورزشگاه تختی تهران با حضور و تشویق هواداران خود بتواند حکم یک تیم میزبان را داشته و از این امتیاز موثر خود نهایت بهره را ببرد.

اما تیم تراکتورسازی فردا در شرایطی به دنبال هر سه امتیاز دیدار با راه آهن است که دو تیم دیگر مدعی و بالانشین جدول یعنی سپاهان و استقلال در خانه حریفان خود میهمان هستند و بازیهای مشکلی با حریفان خود پیش رو دارند.

بر اساس برنامه، تیم سپاهان باید در دیداری سخت در اهواز با تیم فولاد مصاف داشته باشد.

سختی این دیدار از آنجایی است که تیم فولاد 39 امتیازی اکنون به فاصله هفت امتیاز با تیم صبای قم رده چهارمی در خانه هفتم ایستاده و اگرچه کار سختی برای کسب عنوان چهارمی دارد اما روی کاغذ می توان این شانس را برای تیم فولاد لحاظ کرد.

از سویی دیگر، تیم فولاد خوزستان هر چند بازی رفت را با دو گل در اصفهان واگذار کرده اما تیم تحت هدایت مجید جلالی نمی تواند حریفی آسان برای تیم صدرنشین تلقی شود و این احتمال که سپاهانی ها در اهواز امتیاز جا بگذارند، زیاد است.

اما استقلال، دیگر تیم مدعی نیز در خانه شاهین بوشهر روز سختی سپری خواهد کرد. آبی های تهران که از توقف هفته گذشته سپاهان برابر پرسپولیس نهایت بهره را برده و خود را به یک قدمی صدر رساندند، امروز در شرایطی به میهمانی شاهینی ها می روند که تیم میزبان حال و روز چندان خوشی در جدول ندارد و همچنان در منطقه خطر سقوط به دسته پایین تر قرار دارند.تیم شاهین که با برد روز جمعه شهرداری تبریز برابر نفت آبادان یک رده دیگر در جدول پایین آمد و به خانه هفدهم تنزل یافت، امروز برای اینکه دوباره خود را برای بقا در لیگ برتر امیدوار سازد، مجبور است در خانه خود از تیم تحت هدایت فنی پرویز مظلومی سه امتیاز بگیرد اما خود بوشهری ها نیز می دانند که این کاری سخت برای آنها لحاظ می شود اما غیر ممکن نیست.

با این اوصاف، تیم تراکتورسازی فردا با امیدواری نسبت به ناکامی دو رقیب خود در بالای جدول به دیدار راه آهن می رود و بر این اساس احتمال دارد تیم تبریزی بتواند برابر میزبان خود پیروز شده و از ناکامی احتمالی تیمهای سپاهان و استقلال نهایت استفاده را ببرد تا دوباره برای صدرنشینی و قهرمانی در لیگ یازدهم امیدوارتر باشد.

دیدار رفت دو تیم تراکتورسازی و راه آهن در تبریز با نتیجه مساوی یک بر یک به پایان رسید و اکنون دو تیم از چارچوب بازی های هفته سی و یکم از ساعت 17 امروز یکشنبه و همزمان با سه دیدار دیگر در ورزشگاه تختی تهران به دیدار هم می روند.

البرز حاجی پور قضاوت این دیدار حساس را بر عهده دارد.