خدمات هویتی ملی در دفاتر ICT ارائه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا ناصری صبح یکشنبه در همایش مدیران ثبت احوال کشور در گرگان افزود: یکی از اهداف سازمان ثبت احوال، کمیت و کیفیت در نحوه ارائه خدمات است که برای رسیدن به این هدف، شش برنامه و 37 فعالیت پیشبینی شده است.
وی در خصوص توسعه دفاتر پیشخوان دولت گفت: مدیران ثبت احوال در استانها باید در ارزیابی مکان دفاتر پیشخوان، فضای مورد نظر، تجهیزات و نیروی انسانی را مورد توجه قرار دهند.
مدیرکل دفتر خدمات ثبتی غیردولتی سازمان ثبت احوال کشور تصریح کرد: در برنامه امسال قصد داریم قبل از بهرهبرداری دفاتر پیشخوان در خصوص تکمیل پرونده در استانها حضور پیدا کنیم.
ناصری عنوان کرد: تعداد 160 دفتر پیشخوان برای حدود 98 شهر بالای 100 هزار نفر جمعیت پیشبینی شده است.
مدیرکل دفتر خدمات ثبتی غیردولتی سازمان ثبت احوال کشور متذکر شد: دو استان به عنوان پایلوت برای واگذاری امور تصدیگری به دفاتر پیشخوان در نظر گرفته شده است که پس از موفقیت به سایر استانها تعمیم داده میشود.
ناصری در خصوص ایجاد بانک اطلاعات دفاتر پیشخوان بیان داشت: این اقدام تا حدودی صورت گرفته که احتیاج است وسعت اطلاعات افزایش یافته و بر اساس ضرورت این اطلاعات نیازسنجی شوند.
وی یادآور شد: به منظور ارزیابی و نظارت در جمعآوری اطلاعات بنا داریم تا سامانه ایجاد نظارت و ارائه خدمات دفاتر را راهاندازی کنیم که بعد از انعقاد قرارداد این نرمافزار به بهرهبرداری میرسد.
مدیرکل دفتر خدمات ثبتی غیردولتی سازمان ثبت احوال کشور در پایان از برگزاری یک گردهمایی خبر داد و اظهار داشت: کارگاه آموزش رابطان با پیشبرد اهداف سازمان در سال جاری از دیگر برنامههایی است که به انجام آن مبادرت خواهیم کرد.
نظر شما