خدمات هویتی ملی در دفاتر ICT ارائه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا ناصری صبح یکشنبه در همایش مدیران ثبت احوال کشور در گرگان افزود: یکی از اهداف سازمان ثبت احوال، کمیت و کیفیت در نحوه ارائه خدمات است که برای رسیدن به این هدف، شش برنامه و 37 فعالیت پیش‎بینی شده است.

وی در خصوص توسعه دفاتر پیشخوان دولت گفت: مدیران ثبت احوال در استان‎ها باید در ارزیابی مکان دفاتر پیشخوان، فضای مورد نظر، تجهیزات و نیروی انسانی را مورد توجه قرار دهند.

مدیرکل دفتر خدمات ثبتی غیردولتی سازمان ثبت احوال کشور تصریح کرد: در برنامه امسال قصد داریم قبل از بهره‎برداری دفاتر پیشخوان در خصوص تکمیل پرونده در استان‎ها حضور پیدا کنیم.

ناصری عنوان کرد: تعداد 160 دفتر پیشخوان برای حدود 98 شهر بالای 100 هزار نفر جمعیت پیش‎بینی شده است.

مدیرکل دفتر خدمات ثبتی غیردولتی سازمان ثبت احوال کشور متذکر شد: دو استان به عنوان پایلوت برای واگذاری امور تصدی‎گری به دفاتر پیشخوان در نظر گرفته شده است که پس از موفقیت به سایر استان‎ها تعمیم داده می‎شود.

ناصری در خصوص ایجاد بانک اطلاعات دفاتر پیشخوان بیان داشت: این اقدام تا حدودی صورت گرفته که احتیاج است وسعت اطلاعات افزایش یافته و بر اساس ضرورت این اطلاعات نیازسنجی شوند.

وی یادآور شد: به منظور ارزیابی و نظارت در جمع‎آوری اطلاعات بنا داریم تا سامانه ایجاد نظارت و ارائه خدمات دفاتر را راه‎اندازی کنیم که بعد از انعقاد قرارداد این نرم‎افزار به بهره‎برداری می‎رسد.

مدیرکل دفتر خدمات ثبتی غیردولتی سازمان ثبت احوال کشور در پایان از برگزاری یک گردهمایی خبر داد و اظهار داشت: کارگاه آموزش رابطان با پیشبرد اهداف سازمان در سال جاری از دیگر برنامه‎هایی است که به انجام آن مبادرت خواهیم کرد.