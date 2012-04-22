مسعود احمدزاده در گفتگو با مهر با اشاره به ساخت بزرگترین تاسیسات ذخیره سازی میعانات گازی و سایر محصولات گازی در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، گفت: در حال حاضر ایجاد 640 هزار متر مکعب ظرفیت ذخیره سازی میعانات گازی با ساخت هشت مخزن جدید در عسلویه آغاز شده است.

وی با اعلام اینکه بر این اساس در شرایط فعلی به طور همزمان هشت مخزن جدید ذخیره سازی میعانات گازی با سرمایه گذاری 670 میلیارد ریالی در حال انجام است، تصریح کرد: هم اکنون پیشرفت عملیات اجرایی ساخت این مخازن جدید گازی بیش از 50 درصد است.

مجری طرح ساخت مخازن میعانات گازی عسلویه با تاکید بر این پیش بینی می شود تا سال 1392 این مخازن جدید گازی در مدار بهره برداری قرار بگیرد، اظهار داشت: تاکنون عملیات طراحی، ساخت و نصب این مخازن میعانات گازی به پایان رسیده است.

احمدزاده هدف اصلی از ساخت این مخازن جدید گازی را تامین خوراک 2 پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس و پارس شیراز عنوان کرد و افزود: در مجموع با ساخت این مخازن امکان تامین خوراک 480 هزار بشکه ای این دو پالایشگاه فراهم می شود.

وی با یادآوری اینکه میعانات گازی فازهای مختلف پارس جنوبی از طریق 2 رشته خط لوله 30 اینچی به تاسیسات ذخیره سازی جدید عسلویه منتقل می شود، تاکید کرد: علاوه بر تامین خوراک پالایشگاه‌ها، ارسال میعانات گازی به سامانه گوی شناور به منظور صادرات هم یکی از اهداف اجرای این پروژه گازی است.

به گزارش مهر، خرداد ماه 2 سال گذشته قرارداد هشت فاز پارس جنوبی برای توسعه 35 ماهه این میدان مشترک گازی با قطر به کنسریومی متشکل از پیمانکاران داخلی واگذار شد.



بر اساس شروط قراردادی مصوب هیئت دولت، در صورتی که پیمانکاران در مدت 35 ماه تولید زودهنگام گاز طبیعی در این فازها را اغاز نکنند به ازای هر ماه حدود 50 میلیون دلار جریمه خواهند شد.



در حال حاضر نیمی از زمان توسعه 35 ماهه فازهای جدید پارس جنوبی می گذرد که بیشترین پیشرفت در بین هشت فاز مربوط به طرح توسعه فاز 22 تا 24 این میدان مشترک است.

پیش بینی می شود تا پایان سالجاری امکان آغاز تولید زودهنگام گاز از 5 فاز 12، 15، 16، 17 و 18 پارس جنوبی فراهم شود.



هم اکنون هدف از طرح توسعه فاز 15، 16، 17 و 18 میدان مشترک پارس جنوبی تولید روزانه‌ 50 میلیون‌ متر مکعب‌ گاز طبیعی‌، 80 هزار بشکه‌ میعانات‌ گازی‌، 400 تن گوگرد و سالانه یک میلیون و 50 هزار تن گاز مایع‌ (پروپان و بوتان) و یک میلیون‌ تن‌ اتان‌ است.