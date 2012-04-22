حضرت زهرا(س) مهمترین محور وحدت در جهان اسلام است

حجت الاسلام محمد هادی عبد خدایی، با اشاره به اینکه صدیقه کبری (س) بهترین الگو در زمینه تقوی، علم، صبر، مبارزه، ساده زیستی و خدمت به بینوایان است، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: ایام فاطمیه فرصتی برای الگو گیری بانوان از محور آفرینش است.

وی تصریح کرد: شرافت یک زن در این نیست که غرق در تجملات باشد چرا که حضرت فاطمه (س) در عین ساده زیستی افتخار ائمه اطهار (ع) است و با وجود اینکه امام محمد باقر(ع) در زمینه علم بی نظیر بود ولی راوی صحیفه زهرا(س) بود.

وی با بیان اینکه بزرگداشت ایام شهادت حضرت فاطمه(س) بهترین درس برای انسانیت است و نهادینه کردن این ایام در جامعه ضروری است، افزود: حضرت زهرا (س) الگویی بی نظیر برای دختران همسران و مادران در جهان اسلام است چون آن حضرت در مسیر جهاد و مبارزه رشد کرده بود و در راه دفاع از اسلام و ولایت جان خود را فدا کرد.

حجت الاسلام عبدخدایی اذعان داشت: ایام فاطمیه بزرگترین کلاس درس برای توجه به سیره و عظمت و عصمت این بانوی گرانقدر است تا دختران، زنان و مردان مسلمان از این اسوه آفرینش درس انسانیت بگیرند.

وی افزود: دنیای امروز نیازمند وحدت و همدلی برای تحقق اهداف اسلامی است، قرآن و پیامبر(ص) و اهل بیت (ع) اساس و پایه همبستگی و وحدت در جهان اسلام هستند چراکه قرآن و عترت مورد اتفاق همه مسلمانان است و بهترین وسیله وحدت در جامعه ائمه اطهار(ع) و بویژه حضرت زهرا(س) هستند.

وی بیان داشت: فاطمه زهرا (س) در نزد شیعیان اگر چه امام نیست، اما مقام و منزلت او در نزد خداوند و در بین مسلمانان به خصوص شیعیان، نه تنها کمتر از سایر ائمه نیست، بلکه آن حضرت همتای امیر المؤمنین و دارای منزلتی عظیم‌تر از سایر ائمه طاهرین (ع) است.