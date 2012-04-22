دوریس بت، نویسنده جنوب آمریکا درگذشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وینستون ـ سالم جورنال، دوریس بت نویسنده مطرح منطقه جنوب آمریکا و پروفسور نوشتار خلاقانه دانشگاه کارولینای شمالی در سن 79 سالگی درگذشت.

بت در منزل مسکونی‌اش نزدیک اربی فارم پس از گذشت یک سال دست و پنجه نرم کردن با سرطان ریه دیده از جهان فرو بست.

نویسنده 6 رمان مطرح و سه مجموعه داستان با فلانری او کانر دیگر نویسنده جنوبی مقایسه می‌شد.

رمان «ارواح از مردگان برخاستند» وی برنده «جایزه کتاب جنوب» شد و توسط نیویورک تایمز به عنوان یکی از 20 کتاب برتر سال 1994 شناخته شد.

«زشت‌ترین زائر» محبوب‌ترین داستان کوتاه دوریس به شکل یک فیلم برنده جایزه آکادمی و یک فیلم موزیکال که در سال 1998 جایزه مجمع منتقدان درام نیویورک را از آن خود کرد، ساخته شد.

بت صاحب افتخارات فراوان از جمله «جایزه ان سی برای ادبیات»، جایزه «جان دوس پاسوس» و «جایزه آمریکایی هنر» و همچنین «مدال شایستگی برای نویسندگی» به خاطر خلق داستان‌ کوتاه‌هایش شد.

دوریس به مدت 32 سال نیز بر کرسی استادی دانشگاه کارولینای شمالی تکیه زد.