  1. فرهنگ و ادب
۳ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۱:۰۱

دوریس بت، نویسنده جنوب آمریکا درگذشت

دوریس بت، نویسنده جنوب آمریکا درگذشت

دوریس بت، نویسنده منطقه جنوب آمریکا در سن 79 سالگی دار فانی را وداع گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وینستون ـ سالم جورنال، دوریس بت نویسنده مطرح منطقه جنوب آمریکا و پروفسور نوشتار خلاقانه دانشگاه کارولینای شمالی در سن 79 سالگی درگذشت.

بت در منزل مسکونی‌اش نزدیک اربی فارم پس از گذشت یک سال دست و پنجه نرم کردن با سرطان ریه دیده از جهان فرو بست.

نویسنده 6 رمان مطرح و سه مجموعه داستان با فلانری او کانر دیگر نویسنده جنوبی مقایسه می‌شد.

رمان «ارواح از مردگان برخاستند» وی برنده «جایزه کتاب جنوب» شد و توسط نیویورک تایمز به عنوان یکی از 20 کتاب برتر سال 1994 شناخته شد.

«زشت‌ترین زائر» محبوب‌ترین داستان کوتاه دوریس به شکل یک فیلم برنده جایزه آکادمی و یک فیلم موزیکال که در سال 1998 جایزه مجمع منتقدان درام نیویورک را از آن خود کرد، ساخته شد.

بت صاحب افتخارات فراوان از جمله «جایزه ان سی برای ادبیات»، جایزه «جان دوس پاسوس» و «جایزه آمریکایی هنر» و همچنین «مدال شایستگی برای نویسندگی» به خاطر خلق داستان‌ کوتاه‌هایش شد.

دوریس به مدت 32 سال نیز بر کرسی استادی دانشگاه کارولینای شمالی تکیه زد.

کد مطلب 1582958

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه