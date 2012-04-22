کیفرخواست دومین متهم زن پرونده فساد مالی / اخلال در نظام اقتصادی، معاونت در پولشوئی و جعل

به گزارش خبرنگار مهر ، بر اساس کیفرخواست صادر شده از سوی دادسرا، خانم ع.ح کارمند گروه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا و مدیر بازرگانی شرکت تجارت گستران منصور آزاد با قرار وثیقه متهم است به:

1ـ شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به شرح مارالذکر، مشابه اقدامات خانم‌ها م.ز. و ج.ا. و معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع و استفاده از اسناد مجعول.

2ـ معاونت در پول‌شویی عواید حاصل از جرم.

3ـ جعل اسناد تقاضای تنزیل گشایش اعتبار اسنادی به تعداد شش فقره، مرتبط با شرکت آهن و فولاد لوشان.

با توجه به محتویات پرونده، تحقیقات به عمل آمده، عملکرد متهم در افتتاح حساب‌های بانکی شرکت‌های فروشنده از ابتدای صدور گشایش‌های اعتبار اسنادی تا اسفند ماه سال 1389 و مبادله‌ اسناد گشایش اعتبار اسنادی در گروه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا و اقرار به جعل اسناد فوق‌الذکر و استفاده از آن‌ها و اظهارات سایر متهمین و گزارش مراجع ذی‌ربط در گردش‌کار پیش گفته با احراز علم و عمد متهم در ارتکاب بزه‌های انتسابی.

خانم ج.ا. در برگ بازجویی مورخ 23/8/1390 اظهار داشته است: خانم ع.ح. از پرسنل شرکت تجارت گستران منصور هستند و از همان روز اول با آقای خسروی بازرگانی خارجی و گشایش اعتبارات اسنادی را انجام می‌دادند. خانم ع.ح. اطلاعات کاملی از تمام شرکت‌های گروه و میزان مصوبه‌های بانکی و قوانین بانکی و حتی میزان اختیارات مدیران شرکت‌های گروه را دارند. ... تمام قراردادهای خریدهای خارجی چه به صورت نقدی و چه به صورت گشایش اعتبارات اسنادی را ایشان انجام می‌دادند و اطلاعات کاملی داشتند.

آقای س.خ. (کارپرداز شرکت گروه در کیش) در جلسه‌ی بازجویی مورخ 3/9/1390 در پاسخ به این سؤال که چه کسانی از جریان LCها و معاملات صوری مطلع بودند و با شما ارتباط داشتند، اظهار کرده: از کارمندان، خانم م. ز. که مدارک را از تهران برای بنده ارسال می کردندو خانم ا. در مورد مسائل مالی، و در ابتداء در مورد مسائل اعتبارات اسنادی و نحوه‌ی کارها، خانم ح.، در تهران. و آقای س.در اهواز . آقای ا.ش. در جلسات بازجویی مورخ 12/9/1390 و 9/9/1390 اظهار داشته است: خانم ع.ح در تجارت گستران امیرمنصور به عنوان کارمند بازرگانی کار می‌کنند، کلیه گشایش اعتبارات اسنادی گروه امیرمنصور آریا توسط ایشان صورت می‌پذیرفته است. در خصوص گشایش اعتبارات اهواز تا پایان سال 1389 فکر می‌کنم ایشان در جریان بوده‌اند...."

گزیده‌ی اظهارات متهم ع.ح. در بازجویی‌های مورخ 23/8/1390 و 5/9/1390: «... امضاء سیاهه و پیش‌فاکتورهای صادره جهت اعتبارات داخلی شرکت آهن و فولاد لوشان به دستور شخص آقای خسروی به علت در دسترس نبودن مدیران آن شرکت و در محل دیگری قرار داشتن شرکت آهن و فولاد و طبق گفته آقای خسروی به دلیل از دست ندادن وقت و انجام شدن سریع کارها ،توسط این‌جانب انجام گرفته است... برای شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران نیز فقط اعتباراتی که در تهران گشایش شدند را بنده پیش‌فاکتور و سیاهه تجاری تنظیم کرده و جهت تأیید و امضاء تحویل آقای خسروی داده‌ام...."

