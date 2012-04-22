انتقاد از تردد خودروهایی با عمر 40سال/ یک خودرو به ازای هر3 نفر

به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسکندر مومنی در همایش هم اندیشی قانون- ترافیک فرصتها و چالش ها که صبح یکشنبه در مرکز همایش های بین المللی سازمان صدا و سیما برگزار شد، اظهار داشت: یک میلیارد و 317 میلیون وسیله نقلیه موتوری در جهان تردد می کنند که بر اثر آن سالانه یک میلیون و 200 هزار نفر جان خود را از دست می دهند. در دنیا به ازای هر 5 نفر یک وسیله نقلیه موتوری وجود دارد و به ازای هر 10 هزار وسیله نقلیه دو و نیم نفر جان خود را در حوادث ترافیکی از دستمی دهند .

وی ادامه داد: در ایران به ازای هر سه نفر یک وسیله نقلیه وجود دارد و از هر 10 هزار نفر 8.2 نفر نیز قربانی تصادفات رانندگی می شوند.



ایران دارای 1.1 درصد جمعیت جهان و 1.8 درصد وسایل نقلیه موتوری است در حالی که 1.5 درصد از کشته های حوادث رانندگی جهان را به خود اختصاص داده است.



میانگین سن رانندگان جدید 27 سال است



رئیس پلیس راهور با اعلام اینکه در سال گذشته یک میلیون و700 هزار خودروی جدید شماره گذاری شد گفت: در این مدت 900 هزار موتورسیکلت جدید شماره گذاری شده و یک میلیون و 900 هزار نفر گواهینامه جدید دریافت کردند که میانگین سنی آنها 27 سال است.



تردد بیش از 30 میلیون خودرو در پایان دهه 90

مومنی از افزایش تقاضای فزاینده خودرو و سفر خبر داد و افزود: در ابتدای دهه 80 چهارمیلیون خودرو در کشور تردد می کردند که این آمار در انتهای این دهه به 15 میلیون وسیله نقلیه افزایش یافت. ضمن اینکه تعداد خودروها تا پایان دهه 90 به بیش از 30 میلیون و میزان وسایل نقلیه به 50 میلیون می رسد. در سه سال گذشته میزان شماره گذاری خودروها 36 درصد رشد داشته است.



کاهش 14 درصدی تلفات رانندگی در سال گذشته



مومنی با اشاره به اینکه تلفات رانندگی در سال گذشته از 23 هزار نفر به 20 هزار نفر کاهش یافت افزود: علاوه بر کاهش 14 درصدی کشته های حوادث ترافیکی مجروحان نیز 17 هزار نفر کاهش یافت. یکی از شاخص های مهم بررسی سوانح و حوادث میزان تعداد کشته ها به ازای هر 10 هزار وسیله نقلیه است که این میزان در سال 89 ، 11 نفر بود و در سال گذشته به 8.2 نفر کاهش یافت. اگر شاخص را میزان کشته ها به ازای 10 هزار نفر جمعیت محاسبه کنیم تعداد کشته های رانندگی از میانگین جهانی کمتر است اما همچنان میزان تلفات رانندگی در کشور به ازای هر یکصدهزار نفر بالا است. پلیس به این میزان قانع نیست و بر اساس وظیفه دینی، اخلاقی و انسانی باید این میزان را کاهش دهیم.



ایمنی راه و وسیله نقلیه مولفه مهم کاهش تلفات رانندگی



وی ایمنی راه و جاده ها را یکی از مولفه های مهم در کاهش سوانح و حوادث برشمرد و گفت: ایمنی وسایل حمل و نقل عمومی، توسعه این ناوگان از جمله ناوگان ریلی، هوایی وجاده ای ، مدیریت تقاضای سفر با دولت الکترونیک ، مدیریت امداد و نجات و درمان مصدومان از مولفه های مهم کاهش سوانح و حوادث رانندگی هستند. هم اکنون بیش از 49 درصد تلفات حوادث رانندگی حین انتقال و در بیمارستان رخ می دهد که این آمار از میانگین جهانی بسیار بیشتر است ضمن اینکه خروج خودروهای فرسوده به کندی صورت می گیرد و هم اکنون خودروهایی که بیش از 40 سال سن دارند در جاده‌ها تردد می کنند. صنعت بیمه کارآمد نیز یکی دیگر از مولفه های مهم کاهش حوادث و سوانح ترافیکی محسوب می شود.



قانون جدید راهنمایی و رانندگی روزآمد است



مومنی با اعلام اینکه قانون و مقررات و اجرای آن نقش تعیین کننده ای در کاهش تصادفات دارد گفت: قانون می تواند بستر و زیرساخت سایر مولفه های ترافیکی باشد. قانونی که روزآمد و کارآمد باشد می تواند فضا و بستر مناسب را برای سایر مولفه ها فراهم کند. نقش قانون منحصر به فرد است و علاوه برتکالیف مردم به حقوق آنها و تکالیف دستگاههای موثر در حمل و نقل توجه کرده است. بر اساس نگرش قدیمی که در گذشته وجود داشت تنها راننده مقصر تصادفات و سوانح بود .



انتقاد رئیس پلیس راهور از نداشتن ضمانت اجرایی قانون جدید



وی افزود: قانون جدید پس از 4 دهه بازنگری شد و هم اکنون ظرفیت های بالایی برای توسعه و اجرا دارد. این قانون هم به حقوق و هم به تکالیف رانندگان توجه دارد. علاوه براینکه وظیفه راننده رعایت قوانین است و متقابلا حقوقی نیز از جمله راه ایمن، صنعت بیمه کارآمد و خودروی ایمن دارد. هم اکنون تحولات در دنیا بسیار سریع رخ می دهد و به همین دلیل قانون هم باید به روز و کارآمد باشد. قانون جدید نقاط منفی و مثبت بسیاری دارد که از جمله آن می توان به روزآمد بودن آن اشاره کرد اما متاسفانه این قانون ضمانت اجرایی ضعیفی در خصوص دستگاههای اجرایی دارد در حالیکه ضمانت اجرایی در خصوص رانندگان بسیار قوی است.



مومنی ادامه داد: باید ضمانت اجرایی به صورتی در قانون دیده شود که سازندگان وسایل حمل و نقل عمومی وقتی به الزام می رسند خیلی زود قانون را عوض کنند.



حمایت پلیس از تولید داخلی



سردار مومنی از حمایت پلیس از تولید داخلی خبر داد و تاکید کرد: قطعا از تولید داخل حمایت می کنیم به صورتی که شماره گذاری خودروهای خارجی طی سه سال گذشته 40 درصد کاهش یافته است در حالیکه تولید داخل به همین میزان افزایش یافته است . البته در جایی که رقابت بسیار پایین است نظارت باید افزایش یابد. رانندگان باید خودروی تولید داخل را مطابق با آخرین استانداردهای زیست محیطی خریداری کنند. امروز کمتر کسی است که فکرکند ترافیک یک موضوع تک مولفه ای است.



سردار مومنی با اشاره به اجرای طرح نوروزی پلیس در این رابطه گفت: نوروز و تعطیلات نقطه عطفی برای مردم است و همه مردم بیش از یک بار در این ایام به سفر می روند. نوروز پرکارترین و پرحجم ترین عملیات ترافیکی است و خوشبختانه در نوروز امسال اتفاق جدیدی رخ داد که برای اولین بار درکنار کاهش 20 درصدی صدور قبض جریمه شاهد افزایش رعایت قانون و کاهش تلفات رانندگی بودیم. در این ایام علاوه بر رعایت قانون شاهد کاهش سرعت متوسط خودروها نیز بودیم. اگر درصدها را کنار بگذاریم مردم نیز اذعان دارند که نوروز امسال با آرامش برگزار شد.