به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه معاریو امروز اظهاراتی از "آویگدور لیبرمن" منتشر کرده که در آن به "بنیامین نتانیاهو" درباره خطر استراتژیک تحولات پس از انقلاب مصر هشدار داده است.

لیبرمن در نشستهای پشت دربهای بسته وزارت خارجه رژیم صهیونیستی با اشاره به نارضایتی مردم مصر از شرایط حاکم بر این کشور پس از پیروزی انقلاب، گفته است: با توجه به اینکه مصر بزرگترین کشور عربی است و صدها کیلومتر مرز مشترک با اسرائیل دارد، موضوع تحولات این کشور از موضوع هسته ای ایران نگران کننده تر است.

وزیرخارجه رژیم صهیونیستی با طرح این مسائل از کابینه نتانیاهو تقاضا کرده است که یگان جنوبی (ارتش رژیم صهیونیستی) را که پس از امضای معاهده صلح با مصر (کمپ دیوید) منحل شد را مجددا ایجاد کند.

خاطرنشان می شود مقامات رژیم صهیونیستی پس از سقوط رژیم مبارک که به دژ مستحکم دفاع از امنیت اسرائیل تبدیل شده بود، نسبت به از دست دادن این همپیمان مورد اطمینانشان ابراز نگرانی کرده بودند.