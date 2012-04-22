ثبت به موقع وقایع حیاتی مهمترین برنامه تحرک است

به گزارش خبرنگار مهر، محسن کرمی صبح یکشنبه در گردهمایی مدیران ثبت احوال افزود: اولین برنامه افزایش درصد ثبت ولادت و وفات در مهلت قانونی و تشکیل شورای هماهنگی ثبت احوال با رویکرد جدید است.

کرمی اتقان اسناد سجلی و مدارک هویتی را از دیگر برنامه‎های این معاونت برای سال جاری برشمرد و گفت: این امر برای افزایش ضریب ایمنی و صدور مدارک هویتی انجام می‎شود و در همین راستا صدور شناسنامه الکترونیک بالای 15 سال در سه استان گلستان، سیستان و بلوچستان و کرمان محقق می‎شود.

معاون امور اسناد هویتی ثبت احوال کشور اذعان داشت: ارتقاء مستمر کیفیت و کمیت نحوه ارائه خدمات مشترک از دیگر برنامه‎های سال جاری محسوب می‎شود که با استفاده از آن از توانمندی‎های طرح بخش غیر دولتی با رویکرد واگذاری امور تصدی و توسعه دفاتر پیشخوان، واستفاده از دفاتر ICT روستایی برای ارائه بخشی از خدمات ثبت احوال به مردم است.

وی حساس سازی و ارتقاء عمومی مشترک را هدف چهارم این معاونت برشمرد و افزود: برای تحقق این امر و افزایش اعتماد عمومی تجمیع اسناد مفاخر و تهیه بروشور را خواهیم داشت.

کرمی با اشاره به برگزاری انتخابات مجلس در دور دوم در 15 شهرستان کشور و 33 حوزه انتخابیه، افزود: اتنظار می‎رود که مدیران ثبت احوال همانطور که در دور اول مشارکت داشته‎اند، در این دوره نیز حضور فعال داشته باشند و ادارات تبث احوالی که در آنها انتخابات انجام می‎شود در روز 14 و 15 اردبیهشت دایر است.