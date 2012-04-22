سید عبدالرضا موسوی در گفتگو با مهر با تاکید بر اینکه شرکتهای هواپیمایی کلیه بدهی های خود را به شرکت پخش فرآورده‌های نفتی پرداخت کرده اند، گفت: تمام بدهی ایرلاینها تا پایان سال 90 به شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران پرداخت شده است و فقط 2 شرکت هواپیمایی دولتی بدهی دارند که بدهی های آنها با دولت تهاتر می شود.

رئیس انجمن شرکتهای هواپیمایی این دو شرکت را ایران ایر و آسمان اعلام کرد و اظهار داشت: هم اکنون شرکتها بابت بدهی به شرکت پخش مشکلی ندارند که قسطی پرداخت کنند و براساس نرخ مصوب، هزینه سوخت به شرکت پخش پرداخت می شود.

وی با بیان اینکه اختلاف ما با شرکت پخش فرآورده‌های نفتی مربوط به مابه التفاوت 200 تومانی نرخ سوخت است، افزود: شرکت پخش نرخ سوخت را 400 تومان حساب می کند در حالی که ایرلاینها 200 تومانی می پردازند که ستاد هدفمندی یارانه‌ها هم قرار است مصوبه ای را مبنی بر نرخ 200 تومانی سوخت به شرکت پخش ارسال کند.

موسوی تصریح کرد: قرار شده که نرخ سوخت 400 تومانی در دور دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به اجرا برسد و تمامی خرید سوخت ایرلاینها تا کنون به نرخ 200 تومانی باشد.

سوخت دو نرخی قابل اجرا نیست

رئیس انجمن شرکتهای هواپیمایی ضمن مخالفت با دو نرخی شدن قیمت سوخت هواپیما در پروازهای داخلی و خارجی، اظهار داشت: سوخت دو نرخی قابل اجرا نیست، زیرا یک پرواز خارجی از داخل هم عبور می کند و ممکن است در طول مسیر فرودی هم در یکی از فرودگاه های داخلی داشته باشد، بنابراین در اجرای این مصوبه اشکالاتی بوجود می آید و نیاز به نظارت زیادی است.

وی افزود: به عنوان نمونه، یک پرواز از مقصد تهران به نجف ممکن است در شهر اهواز هم فرود بیاید که در این صورت می تواند از نرخ سوخت داخلی استفاده کند اما به کشور خارجی پرواز کند.

موسوی تصریح کرد: از سویی، افزایش قیمت سوخت در پروازهای خارجی، ایرلاینها را در برابر این شرکتها تضعیف می کند در حالیکه شرکت های هواپیمایی با مشکلات دیگری هم درصنعت هوایی روبرو هستند.