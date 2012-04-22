۳ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۱:۲۲

پستچی یاسوجی سه فقره چک سفید امضا را به صاحبش بازگرداند

یاسوج - خبرگزاری مهر: یک پستچی یاسوجی پس از پیدا کردن سه فقره چک سفید امضا، آن را به صاحبش بازگرداند.

به گزارش خبرنگار مهر، "صداقت عاملی" مامور توزیع اداره پست شهرستان بویراحمد در حین انجام وظیفه سه فقره چک سفید امضا در یکی از صندوقهای پستی شهر یاسوج پیدا می کند.

وی این چکها را به مسئولان اداره پست شهرستان تحویل داده و پس از پیگیریهای مستمر صاحب آن را پیدا می کند.

صاحب این چکهای گمشده یک دانشجوی دانشگاه آزاد واحد یاسوج بوده است.

این پستچی جوان در گفتگو با خبرنگار مهر، هدف از این کارش را جلب رضای خدا و صداقت در انجام وظیفه عنوان کرد.

وی گفت: کارمندان پست امانتداران مردم هستند و وظیفه خود را متعهدانه انجام می دهند.

کد مطلب 1582986

