رئیس ستاد بزرگداشت سالگرد ارتحال حضرت امام در البرز تعیین شد

به گزارش خبرگزاری مهر، طی حکمی از سوی عیسی فرهادی، معاون عمرانی استاندار به عنوان رئیس ستاد بزرگداشت بیست و سومین سالگردارتحال حضرت امام (ره) در استان البرز منصوب شد.

در بخشی از این حکم چنین آمده است: امروز پاسداشت نام و اندیشه رهبر و بنیانگذار فقید انقلاب اسلامی ایران حضرت امام خمینی(ره) یکی از راهبردهای اساسی نظام است.



نظر به اهمیت موضوع و ضرورت برگزاری هر چه با شکوهتر برگزار شدن مراسم بیست و سومین سالگرد ارتحال ملکوتی آن پیر فرزانه به موجب این ابلاغ جنابعالی به عنوان رئیس ستاد بزرگداشت مراسم ارتحال حضرت امام (ره) منصوب می شوید.



شایسته است با همکاری سایر دستگاه های ملی و استانی نسبت به برگزاری شکوهمند این مراسم معنوی نهایت اهتمام را به عمل آورده و نتایج حاصل را به طور مستمر گزارش دهید.