رتبه 25 لرستان در کنکور/ ستاد کنکور در استان راه اندازی شد

علی ماکنعلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این ستاد با همکاری سازمان سنجش در استان لرستان تشکیل شده است.
وی با اشاره به رتبه استان لرستان در زمینه میزان قبولی دانش آموزان در کنکور بیان داشت: رتبه استان لرستان در این زمینه در حال حاضر 25 در کشور است.
مدیرکل آموزش و پرورش استان لرستان با تاکید بر اینکه باید معدل میزان قبولی کنکور در استان لرستان را بالا برد، بیان داشت: این امر زمانی در استان محقق می شود که زیرساختهای لازم در این زمینه نیز فراهم آید.
ماکنعلی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به راه اندازی دانشگاه فرهنگیان در استان لرستان عنوان کرد: مقدمات راه اندازی این دانشگاه در لرستان فراهم شده و برای مهرماه ماه سالجاری نیز دانشجو می پذیرد.
وی تصریح کرد: در این راستا دو پردیس برای خواهران و برادران در نظر گرفته شده است.
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