رتبه 25 لرستان در کنکور/ ستاد کنکور در استان راه اندازی شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیرکل آموزش و پرورش استان لرستان با اشاره به رتبه 25 این استان در کنکور، از راه اندازی ستاد کنکور در این استان به منظور بهبود این وضعیت خبر داد.