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۳ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۲:۱۳

ماکنعلی خبر داد:

کتاب جغرافیای سال دوم متوسطه در لرستان تولید محتوا شد

کتاب جغرافیای سال دوم متوسطه در لرستان تولید محتوا شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیر کل آموزش و پرورش استان لرستان گفت: کتاب جغرافیای سال دوم متوسطه در سال گذشته توسط معلمان لرستانی تهیه و تولید محتوا شد.

علی ماکنعلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این امر توسط معلمان لرستانی و با انجام کار کارشناسی سنگین صورت گرفته است.

وی تصریح کرد: این کتاب برای سال تحصیلی آینده تالیف و تدریس خواهد شد.

مدیر کل آموزش و پرورش استان لرستان ادامه داد: همچنین پیک نوروزی دانش آموزان لرستانی نیز در سالجاری توسط معلمان استان بومی سازی شده بود.

ماکنعلی با بیان اینکه بر اساس سیاست های وزارت آموزش و پرورش باید 10 درصد کتب درسی در هر استان بومی سازی شود، بیان داشت: اداره کل آموزش و پرورش لرستان این آمادگی را دارد که در صورت ابلاغ وزارت آموزش و پرورش کار بومی سازی کتب درسی را در استان انجام دهد.

کد مطلب 1582999

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