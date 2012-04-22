کتاب جغرافیای سال دوم متوسطه در لرستان تولید محتوا شد

علی ماکنعلی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این امر توسط معلمان لرستانی و با انجام کار کارشناسی سنگین صورت گرفته است.

وی تصریح کرد: این کتاب برای سال تحصیلی آینده تالیف و تدریس خواهد شد.

مدیر کل آموزش و پرورش استان لرستان ادامه داد: همچنین پیک نوروزی دانش آموزان لرستانی نیز در سالجاری توسط معلمان استان بومی سازی شده بود.

ماکنعلی با بیان اینکه بر اساس سیاست های وزارت آموزش و پرورش باید 10 درصد کتب درسی در هر استان بومی سازی شود، بیان داشت: اداره کل آموزش و پرورش لرستان این آمادگی را دارد که در صورت ابلاغ وزارت آموزش و پرورش کار بومی سازی کتب درسی را در استان انجام دهد.