انجمنهاي ميراث فرهنگي ، حفاظت از آثار تاريخي را دنبال مي كنند

خبر گزاري مهر، مدير ميراث فرهنگي استان ايلام در اين زمينه گفت : تا پايان سال گذشته يك هزار و 134 نفر به عنوان عضو انجمن ميراث فرهنگي با اين مديريت در 17 بخش استان ايلام همكاري داشته اند كه ميانگين ، 66 عضو انجمن براي هر بخش است.

وي با توجه به شناسايي 1000 اثر تاريخي در استان ايلام ، اظهار اميدواري كرد : در سال جاري تعداد اعضا افزايش يابد وي افزود: متاسفانه در سالهاي گذشته هيچگونه اعتباري در جهت ساماندهي و كمك به فعاليت اعضا در اختيار اين انجمن قرار نگرفته و اميد است با توجه به پيش بيني هاي به عمل آمده در سالجاري ، با تخصيص اعتبارات مورد نياز اقدامات لازم براي افزايش تعداد اعضا و فعالتر كردن آنها به عمل آيد .

وي همجنين ، برگزاري گرد همايي انجمنها در بخشهاي مختلف استان واستفاده از كارشناسان غير شاغل فارغ التحصيل در رشته هاي مختلف ميراث فرهنگي را از جمله برنامه هاي امسال اين استان ذكر كرد .

مدير ميراث فرهنگي استان ايلام تاكيد كرد ، در سال گذشته بالغ بر 48 مورد از حفاريهاي غير مجاز، قاچاق و غارت اموال فرهنگي - تاريخي توسط افراد و باند هاي سودجوبوسيله انجمنها به اين مديريت گزارش شده كه پيگيريهاي قضايي لازم توسط اين مديريت و ساير مراجع ذي صلاح بعمل آمده است .

آقاي بيگي معرفي و ارائه آثار شناسايي شده و ثبت نشده را نيز از ديگر همكاريهاي اعضاي انجمنهاي ميراث فرهنگي استان برشمرد و آمادگي اين مديريت را براي اخذ مجوزفعاليت ديگرانجمن هاي غير دولتي در امور مرتبط با ميراث فرهنگي اعلام كرد.