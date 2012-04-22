به گزارش خبرنگار مهر، ایرج بیگدلو صبح یکشنبه در جلسه بررسی طرح جامع شهری استان اردبیل افزود: تا زمان تصویب طرح جامع شهری در سایر شهرها نیز طرحهای ارائه شده در کمیسیون ماده پنج بررسی می شود.

وی با بیان اینکه باید در سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی با آسیب شناسی در جهت تسریع امور گام برداشت، اضافه کرد: عدم اتخاد تصمیم مناسب در مورد طرحهای شهری در کارگروه ها به دلیل نبود طرح تفصیلی و جامع شهری است که باید با تصویب طرح جامع شهری از بروز چنین مشکلاتی جلوگیری کرد.

بیگدلو ذهنیت داشتن با مطالعه پرونده ها را توسط مدیران ضروری برشمرد و گفت: مدیران باید با مطالعه و بررسی پرونده طرحهای شهری شناخت کافی از طرحها داشته باشند تا تصمیم کارشناسی و قابل اجرا در شهرهای مختلف اتخاذ شود.

وی با بیان اینکه نباید پرونده طرحهای شهری به صورت کیلویی در کارگروه ها مطرح شود، افزود: رای دادن مدیران به طرحهای شهری بدون مطالعه و شناخت کافی می تواند مضرات متعددی داشته باشد که با بررسی کارشناسی طرح باید از چنین کاری دوری کرد.

معاون عمرانی استاندار اردبیل از وجود 48 پرونده طرح شهری در سرعین خبر داد و اضافه کرد: در جلسه کارگروه ها یا شورای برنامه ریزی و توسعه استان نمی توان 48 پرونده را مطرح، بررسی و در موردش تصمیم گیری کرد.

وی با اشاره مطرح شدن 38 پرونده شهرستان سرعین در آخرین جلسه شورای برنامه ریزی استان در سال گذشته تصریح کرد: بعد از آن جلسه کمتر از 10 پرونده به تعداد پرونده های سرعین اضافه شده که این کثرت پرونده به دلیل تعطیلات نوروزی بود.

بیگدلو خواستار ارجاع پرونده های شهری سرعین به کمیسیون ماده پنج شد و گفت: پرونده های سرعین باید با حضور فرماندار، شهردار و اعضای شورای شهر در جلسه کمیسیون ماده پنج مطرح و با دقت در جرئیات بررسی و تصمیم گیری شود.

وی با اشاره به اجرای طرح هادی افزود: بحث اراضی که نه در محدوده شهری و نه در محدوده طرح هادی روستاها قرار دارد باید در کمیسیون ماده 13 مطرح و در این مورد تصمیم گیری شود.