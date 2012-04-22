شناسایی 13 هزار افغانی غیرمجاز در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، سید تقی شفیعی صبح یکشنبه در جلسه کارگروه فرعی اتباع و مهاجران خارجی مازندران در استانداری افزود: سال گذشته 9 جلسه استانی کارگروه فرعی و جلسات شهرستانی این کارگروه به صورت منظم برگزار شده است.

وی اظهار داشت: بر اساس پیگیری های انجام شده و همکاری مقامات مسئول امنیتی و انتظامی، در سال گذشته 13 هزار و 712 تبعه افغانی غیرمجاز در مازندران شناسایی شده است.

مدیرکل اتباع و مهاجران خارجی استانداری مازندران با اشاره به اینکه دو هزار و 333 مورد کارت آمایش برای اتباع افغانی سال گذشته در استان صادر شد، تصریح کرد: برای 343 افغانی مجاز، برگه تردد 90 روزه صادر شده است.

شفیعی با بیان اینکه 96 مورد برگ تردد خروجی سال گذشته در استان صادر شد، یادآور شد: 51 مرد افغانی با زن ایرانی به صورت مجاز ازدواج کردند.

وی از صدور کارت درمانی برای هزار و 599 تبعه افغانی استان در سال گذشته خبر داد و گفت: سه هزار و 40 تبعه افغانی غیرمجاز در مازندران دستگیر و تحویل اردوگاههای گرگان یا از کشور خارج شدند.

شفیعی به برگزاری 19 مورد جلسه فنی با حضور کارشناسان اداره کل در سال گذشته اشاره کرد و افزود: بالغ بر دو هزار نفر از اتباع افغانی دستگیر شده مربوط به سه ماهه آخر سال 90 بوده است.

مدیرکل اتباع و مهاجران خارجی استانداری مازندران با اشاره به آغاز جلوگیری از ورود اتباع افغانی به داخل استان از دهم تیرماه 91، گفت: تحقق این مهم نیازمند همکاری بین بخشی و تعامل بیشتر فرمانداران برای مقابله با این پدیده شوم اجتماعی است.

وی با بیان اینکه 30 هزار تبعه افغانی در مازندران به صورت غیرمجاز اشتغال دارند، اظهار داشت: این افراد موجبات اشتغالزایی 30 هزار شهروند مازنی را سلب کردند.