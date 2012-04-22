بازداشت یک فعال در منامه/ همبستگی اسرای فلسطینی با الخواجه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری مرآة البحرین، نیروهای امنیتی بحرین روز گذشته "محمد حسن" یکی از فعالان این کشور را به دلیل شرکت در یک برنامه مشهور آمریکایی بازداشت کردند.

وی پیش از بازداشت توسط نیروهای رژیم آل خلیفه در منطقه "البلاد القدیم" در منامه مورد ضرب و شتم قرار گرفت و این در حالی بود که چندین خبرنگار خارجی نیز وی را همراهی می کردند.

علیرغم شدت جراحات وارده به محمد حسن، نیروهای آل خلیفه اجازه ندادند وی در بیمارستان السلمانیه مورد مداوا قرار بگیرد.

از سوی دیگر "امیر مخول" رئیس کمیسیون دفاع از آزادی در اراضی اشغالی 1948 در نامه ای خطاب به "عبدالهادی الخواجه" فعال بحرینی حمایت خود را از وی اعلام کرد.

وی ضمن ابراز همبستگی با الخواجه که حدود 70 روز است دست به اعتصاب غذا زده است گفت: آزادی تو آزادی ما و آزادی ما آزادی تو است.

در ادامه این نامه گفته شده که انسان قادر است معجزه کند و تمامی رژیم های دیکتاتوری و خونخوار همچون رژیم تحت سلطه امپریالیسم آمریکا در بحرین و رژیم استعمارگر اسرائیل در فلسطین را به زانو در بیاورد.

امیر مخول تاکید کرد که رژیم های استعمارگر و مزدور فاقد مشروعیت هستند و مشروعیت تنها از آن ملت ها است.

الخواجه به همراه دیگر فعالان بحرینی به اتهام تلاش برای سرنگونی حکومت آل خلیفه به حبس ابد محکوم شده اند و در اعتراض به این حکم، الخواجه از تاریخ 8 فوریه دست به اعتصاب غذا زده است.

روزنامه الشرق الاوسط چاپ لندن نیز به نقل از "جواد الجبوری" نماینده فراکسیون پارلمانی جریان صدر موسوم به "الاحرار" گزارش داد که جریان صدر حامی تمامی جنبش های تغییر و انقلابی به ویژه در بحرین است.

وی اظهار داشت: جریان صدر بر خلاف دیگران پنهانی از موضوعی موافقت نمی کند و تایید آن از یک مسئله آشکارا و واضح است در نتیجه ما صراحتا اعلام می کنیم که در هر مکانی با مخالفان بحرینی دیدار می کنیم.

الجبوری خاطرنشان کرد: صدری ها نسبت به خون مردم بی گناه بحرین که تنها به خاطر آزادی و حقوق بشر ریخته می شود بی تفاوت نیستند.