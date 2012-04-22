  1. اقتصاد
۳ اردیبهشت ۱۳۹۱، ۱۱:۳۲

افزایش 14 میلیارد دلاری تراز بازرگانی ایران و ترکیه تا سال 2015

افزایش 14 میلیارد دلاری تراز بازرگانی ایران و ترکیه تا سال 2015

مقامات اقتصادی ایران و ترکیه بر افزایش تراز بازرگانی دو کشور تا مرز 30 میلیارد دلار در سال 2015 تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در جریان ملاقات وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران و معاون اقتصادی نخست وزیر ترکیه طرفین خواستار افزایش مناسبات تجاری دو کشور از 16 میلیارد دلار کنونی به 30 میلیارد دلار در سه سال آینده شدند.

در دیدار سید شمس الدین حسینی و احمد باباجان پیشنهاد ایجاد دروازه مشترک گمرکی بین دو کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مقرر شد که ساماندهی تعرفه ها و ساده سازی تسهیلات گمرکی در دستور کار قرار گیرد.
 
طرفین ملاقات ضمن تبادل نظر در خصوص آخرین وضعیت اقتصاد جهان و چشم انداز پیش رو در خصوص بحران در حوزه یورو گفتگو کرده و خواستار افزایش همکاریهای دو کشور برای جلوگیری از سرایت آثار ناشی از این بحران به کشورهای خود شدند.
کد مطلب 1583020

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