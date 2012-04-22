از موبایل به عنوان رایانه استفاده نکنید

به گزارش خبرنگار مهر، معاونت اجتماعی پلیس امنیت فضای تبادل اطلاعات کشور با تاکید براینکه موبایل رایانه همراه شخصی محسوب نمی شود از هموطنان خواست تا از قرار دادن اطلاعات حیاتی و ضروری خود روی گوشی های تلفن همراه خودداری کنند.

پلیس فتا با توجه به پرونده ها و شکایات مردمی اعلام کرد که بیشتر این شکایات در خصوص افشای عکس های خانوادگی و همچنین اطلاعات بانکی اشخاص است که به دلیل عدم آگاهی آنها از طریق بلوتوث و همچنین بازگرداندن اطلاعات کارت های حافظه، توسط یکسری مراکز تعمیرات تلفن همراه و افراد غیرمجاز، سبب بروز چنین جرایمی می شود.



براساس توصیه های پلیس فتا، کاربران از تلفن همراه برای تماس های ضروری و همچنین ارسال و دریافت یکسری خدمات اپراتورها استفاده کرده و در حد ممکن از قرار دادن رمز حساب های بانکی و یا اطلاعات مهم و با ارزش بر روی کارت های حافظه این تلفن ها به طور جد خودداری کنند.

پلیس فتا با کسانی که با بدست آوردن اطلاعات خصوصی اشخاص از طریق هک بلوتوث، برگرداندن اطلاعات پاک شده کارت های حافظه، به هتک حیثیت و افشای اطلاعات اشخاص اقدام کنند به شدت برخورد قانونی و قاطعی خواهد داشت و با تلاش شبانه روزی خود مانع از تجاوز چنین اشخاصی به حریم خصوصی هموطنان می شود.